Nissan Pathfinder 2026: lanzamiento en la región con motor de 270 CV y tecnología Google

La Pathfinder 2026 se actualiza con llantas de 20 pulgadas y asientos con masajes, consolidándose como la opción más sofisticada de Nissan para las familias.

Nissan presentó la actualización de la Nissan Pathfinder 2026, un SUV que evoluciona en diseño y confort para consolidarse como referente de la marca. Con casi tres décadas de trayectoria, este modelo se renueva para ofrecer un equilibrio superior entre potencia, seguridad y versatilidad familiar, reafirmando su posicionamiento como un vehículo ideal tanto para viajes largos como para desplazamientos urbanos.

Diseño renovado y confort de alta gama La imagen exterior de la Pathfinder 2026 fortalece su presencia imponente mediante líneas más refinadas y un nuevo diseño de llantas de 20 pulgadas. Estos elementos aportan una estética sofisticada sin descuidar el carácter aventurero propio del modelo.

En el interior, la experiencia de viaje se vuelve más intuitiva y lujosa gracias a las siguientes incorporaciones:

Conectividad: Pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas con Google Automotive Services integrado, lo que permite el uso nativo de Google Maps, Google Assistant y Play Store.

Bienestar: Butacas delanteras con tres funciones de masaje (relajación, regeneración y lumbar).

Practicidad: Cargador inalámbrico rediseñado con ventilador de refrigeración y posicionamiento magnético para el celular. Nissan Pathfinder 2026 Nissan Pathfinder 2026 Nissan Seguridad premiada y asistencia en la conducción La Nissan Pathfinder 2026 integra 16 tecnologías de asistencia al manejo, posicionándose como una de las más seguras de su categoría. Entre los sistemas destacados se encuentran el ProPILOT Assist, el control de crucero inteligente y el frenado inteligente de emergencia con detección de peatones.+1

Gracias a este despliegue tecnológico, el modelo recibió la distinción Top Safety Pick+ en Estados Unidos y fue reconocido por su facilidad y seguridad en la instalación de sillas para niños, un factor clave para el público familiar.