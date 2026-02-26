Nissan Versa 2026: comienza la producción del sedán más vendido en la región

Con una planta que produce un motor cada 23 segundos, Nissan inicia una nueva etapa con el Versa 2026, apostando a la tecnología y la manufactura de precisión.

Nissan anunció el inicio de la fabricación del Nissan Versa 2026, un modelo que evoluciona en diseño y seguridad para mantener su liderazgo en el mercado de sedanes. La producción se lleva a cabo en el complejo industrial de Aguascalientes, México, un centro estratégico que acaba de superar los ocho millones de unidades fabricadas gracias al impulso de este modelo.

Un ícono de eficiencia y confiabilidad Desde su llegada al mercado en 2011, el Versa se consolidó como un referente de movilidad gracias a su equilibrio entre tecnología y bajo consumo. Con más de un millón de unidades comercializadas en México y una fuerte presencia en toda América Latina, la versión 2026 busca profundizar estos atributos:

Manufactura de precisión: en la planta se termina un vehículo cada 46 segundos.

Impacto local: la fabricación involucra a más de 4.800 colaboradores y una red de 104 proveedores regionales.

Trayectoria: el modelo representa la consolidación de la tercera generación del sedán, integrando procesos de automatización de estándar global. Nissan Versa 2026 Nissan Versa 2026 Nissan Aguascalientes A1: el motor de la producción regional El complejo Aguascalientes A1, donde se produce el Versa, es uno de los más eficientes de la compañía a nivel mundial. Con 33 años de historia, esta planta se distingue por su alta velocidad operativa y su capacidad para abastecer distintos mercados internacionales.

El ecosistema industrial se complementa con la planta Powertrain, especializada en la fabricación de motores. Esta instalación tiene la capacidad de producir un motor cada 23,5 segundos, alcanzando un volumen diario de aproximadamente 14.000 unidades. A lo largo de sus 43 años de operación, este centro ha fabricado más de 17 millones de motores, respaldando la solidez mecánica que caracteriza al sedán.