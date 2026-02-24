Así es el nuevo SUV 100% eléctrico de Kia

El Kia EV5 aporta gran versatilidad en la gama de SUV de la marca. Constituye una solución totalmente eléctrica adaptada a las diversas necesidades de los usuarios actuales. Su lanzamiento supone un hito en el objetivo de Kia de facilitar el acceso a los vehículos eléctricos y reforzar su presencia en los principales mercados mundiales.

Basado en la plataforma E-GMP de Kia , específica para vehículos eléctricos, el EV5 está desarrollado para satisfacer las exigentes necesidades de los conductores actuales de este tipo de modelos. Equipado con una batería de 81,4 kWh y un motor de 160 kW (214 HP), ofrece una autonomía máxima WLTP de hasta 530 km, lo que proporciona la confianza y la comodidad necesarias para el uso diario y los viajes de larga distancia.

Tecnologías clave como el frenado regenerativo, el avanzado sistema de bomba de calor de Kia y la capacidad de carga rápida (del 10 al 80 % en solo 30 minutos) mejoran aún más la eficiencia y usabilidad en condiciones reales.

La filosofía de diseño "Opposites United" de Kia confiere al EV5 una presencia segura y robusta. Además de combinar un estilo decidido con unas proporciones bien equilibradas, sus 4.610 mm de longitud y 1.875 mm de anchura ofrecen la amplitud y la practicidad que demandan los usuarios, sin comprometer el atractivo estético.

En la parte delantera, el frontal ancho y el capó musculoso transmiten fuerza y estabilidad, mientras que las luces diurnas tridimensionales "Star Map" y los detalles de precisión introducen una nueva interpretación de la Digital Tiger Face de Kia : limpia, tecnológica y distintiva. Los paragolpes robustos y la amplia placa protectora enfatizan su aspecto imponente, mientras que los sutiles detalles de diseño, como la entrada inferior con patrón diagonal y los acabados del color de la carrocería, añaden un toque deportivo y premium.

Visto lateralmente, el EV5 presenta una silueta angular pero dinámica que encarna el perfil tradicional de un SUV, reinterpretado para la era eléctrica. Las superficies geométricas y las atrevidas líneas verticales crean un fuerte volumen visual, mientras que las aletas cuadradas, la pronunciada línea de los hombros y los arcos de las ruedas esculpidos refuerzan su carácter futurista de SUV. El pilar D desplazado hacia atrás maximiza la visibilidad desde los asientos traseros y destaca el generoso espacio de carga. Las exclusivas llantas de 18 y 19 pulgadas destacan el lenguaje de diseño "Opposites United" a través de la interacción entre el rico volumen y los patrones geométricos nítidos.

En la parte posterior, un amplio portón con una superficie limpia y luces traseras estilizadas verticalmente coronan un diseño que equilibra sofisticación y fuerza. Un paragolpes trasero sólido y técnico aporta estabilidad visual al diseño, completando su auténtica presencia de SUV, listo tanto para la vida cotidiana como para las aventuras al aire libre.

Interior del Kia EV5

El Kia EV5 es tan polivalente por dentro como por fuera. De esta forma, los ocupantes pueden aprovechar al máximo su espacioso interior gracias a una serie de elementos de confort premium, soluciones de almacenamiento flexibles, detalles inteligentes y un diseño adaptable.

El interior, espacioso, luminoso y bien ventilado, ofrece funciones de infoentretenimiento y conectividad de última generación, diseñadas para mejorar la comodidad y la eficiencia en cada viaje. El elemento principal es la pantalla panorámica, que combina una instrumentación de 12,3 pulgadas (31 cm), un sistema de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas (31 cm) y un monitor de control de climatización de 5 pulgadas (13 cm).