Todo sobre el nuevo Jeep Cherokee 2026: tecnología, consumo y versiones
Con 210 CV y un diseño inspirado en sus 50 años de historia, el nuevo Jeep Cherokee 2026 llega para dominar el segmento de los SUV medianos.
El icónico Jeep Cherokee 2026 regresa al mercado de los SUV medianos con una propuesta completamente renovada que equilibra el diseño clásico de la marca con una mecánica electrificada. Producido en la planta de Toluca, este modelo se destaca por ser el primer vehículo híbrido de la firma en la región, ofreciendo una autonomía superior a los 800 kilómetros con un solo tanque.
Eficiencia y propulsión híbrida de avanzada
El corazón del nuevo Cherokee 2026 es un sistema de propulsión híbrida turbo de 1.6 litros. Este esquema combina un motor de combustión interna con dos motores eléctricos y una batería de última generación, logrando cifras de rendimiento ideales para la aventura y el uso diario:
Potencia total: 210 CV.
Torque: 230 lb-pie.
Consumo combinado: estimado en 15 km/l.
Autonomía: más de 800 kilómetros con un solo tanque de combustible.
Este sistema no solo prioriza la eficiencia, sino que subraya la estrategia multienergía de Stellantis al ser el primer conjunto híbrido de la marca en el continente.
Tecnología, confort y espacio interior
El habitáculo del Jeep Cherokee 2026 fue rediseñado para aprovechar el espacio de forma inteligente. Gracias a la incorporación de un selector de marchas rotativo, la consola central es más amplia y la capacidad de carga aumentó un 30% respecto a su predecesor.
Equipamiento destacado de serie:
Tablero digital: pantalla a color de 10.25 pulgadas.
Infoentretenimiento: pantalla de 12.3 pulgadas con sistema Uconnect 5 y conectividad inalámbrica para smartphones.
Confort: sistema de acceso pasivo y sensores de lluvia.
Sustentabilidad: interiores con materiales libres de cuero y alfombras fabricadas con componentes reciclados.
La versión Overland suma elementos exclusivos como una cámara de visión 360°, reconocimiento de señales de tránsito y el sistema ParkSense de estacionamiento automatizado.
Capacidad 4x4 legendaria
Como no podía ser de otra manera, el Cherokee mantiene su ADN todoterreno con sistemas líderes en su clase. Cuenta con el sistema Jeep Active Drive I 4x4 y la gestión de tracción Selec-Terrain, que permite elegir entre cuatro modos de manejo: Auto, Sport, Snow (Nieve) y Sand/Mud (Arena/Barro).
En cuanto a sus capacidades fuera del asfalto, ofrece una distancia libre al suelo de 20,3 cm (8 pulgadas) y ángulos de ataque y salida de 19.6° y 29.4°, respectivamente.
Seguridad activa y asistencias
El Cherokee 2026 incorpora un robusto paquete de seguridad de serie que incluye:
Frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas.
Active Driving Assist (conducción autónoma de nivel 2).
Monitor de punto ciego y detección de fatiga del conductor.
Asistencia de estacionamiento trasero con frenado automático.
Versiones y precios en Estados Unidos
El nuevo Jeep Cherokee 2026 se presenta en dos variantes principales con los siguientes valores sugeridos:
Jeep Cherokee Limited 2026: $899.900 pesos.
Jeep Cherokee Overland 2026: $949.900 pesos.