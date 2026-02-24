Todo sobre el nuevo Jeep Cherokee 2026: tecnología, consumo y versiones

El icónico Jeep Cherokee 2026 regresa al mercado de los SUV medianos con una propuesta completamente renovada que equilibra el diseño clásico de la marca con una mecánica electrificada. Producido en la planta de Toluca, este modelo se destaca por ser el primer vehículo híbrido de la firma en la región, ofreciendo una autonomía superior a los 800 kilómetros con un solo tanque.

El corazón del nuevo Cherokee 2026 es un sistema de propulsión híbrida turbo de 1.6 litros. Este esquema combina un motor de combustión interna con dos motores eléctricos y una batería de última generación, logrando cifras de rendimiento ideales para la aventura y el uso diario:

Este sistema no solo prioriza la eficiencia, sino que subraya la estrategia multienergía de Stellantis al ser el primer conjunto híbrido de la marca en el continente.

Autonomía: más de 800 kilómetros con un solo tanque de combustible.

El habitáculo del Jeep Cherokee 2026 fue rediseñado para aprovechar el espacio de forma inteligente. Gracias a la incorporación de un selector de marchas rotativo, la consola central es más amplia y la capacidad de carga aumentó un 30% respecto a su predecesor.

Tablero digital: pantalla a color de 10.25 pulgadas.

Infoentretenimiento: pantalla de 12.3 pulgadas con sistema Uconnect 5 y conectividad inalámbrica para smartphones.

Confort: sistema de acceso pasivo y sensores de lluvia.

Sustentabilidad: interiores con materiales libres de cuero y alfombras fabricadas con componentes reciclados.

La versión Overland suma elementos exclusivos como una cámara de visión 360°, reconocimiento de señales de tránsito y el sistema ParkSense de estacionamiento automatizado.

Como no podía ser de otra manera, el Cherokee mantiene su ADN todoterreno con sistemas líderes en su clase. Cuenta con el sistema Jeep Active Drive I 4x4 y la gestión de tracción Selec-Terrain, que permite elegir entre cuatro modos de manejo: Auto, Sport, Snow (Nieve) y Sand/Mud (Arena/Barro).

En cuanto a sus capacidades fuera del asfalto, ofrece una distancia libre al suelo de 20,3 cm (8 pulgadas) y ángulos de ataque y salida de 19.6° y 29.4°, respectivamente.

El Cherokee 2026 incorpora un robusto paquete de seguridad de serie que incluye:

Frenado automático de emergencia con detección de peatones y ciclistas.

Active Driving Assist (conducción autónoma de nivel 2).

Monitor de punto ciego y detección de fatiga del conductor.

Asistencia de estacionamiento trasero con frenado automático.

El nuevo Jeep Cherokee 2026 se presenta en dos variantes principales con los siguientes valores sugeridos: