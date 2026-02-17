Jeep Wrangler Willys 392 2026: el regreso del motor V8 con alma clásica

Esta edición limitada fusiona la estética y funcional del Jeep Willys original de hace 85 años con la potencia bruta de un motor HEMI V8 de 6.4 litros.

En el marco de la celebración Twelve 4 Twelve, Jeep sacude el mercado todoterreno norteamericano con el lanzamiento del nuevo Wrangler Willys 392 2026. Con 470 CV y una configuración mecánica diseñada para el barro y la piedra, esta versión busca democratizar el acceso al motor de ocho cilindros en la gama Wrangler.

El corazón de la bestia: potencia HEMI V8 La gran novedad de este modelo es la integración del legendario bloque de 6.4 litros, convirtiéndolo en el Willys más potente de la historia:

Rendimiento Extremo: Entrega 470 CV y un torque de 470 lb-pie, ideal para superar dunas, trepar rocas o transitar caminos rurales con total confianza.

Sonido Personalizable: Incluye un sistema de escape doble con dos modos, permitiendo al conductor pasar de un tono discreto a un rugido de alto rendimiento con solo tocar un botón.

Eficiencia en el Terreno: Aunque su enfoque es la potencia, la gestión electrónica del motor busca optimizar el consumo de nafta en trayectos de crucero, sin sacrificar la respuesta instantánea del acelerador. Jeep Wrangler Willys 392 2026 Jeep Wrangler Willys 392 2026 Jeep Capacidad Todoterreno de Serie Fiel a su linaje, el Willys 392 no es solo apariencia; cuenta con un equipamiento técnico de primer nivel para enfrentar cualquier desafío:

Tracción y Ejes: Equipado con ejes sólidos Dana 44 de tercera generación, eje trasero de flotación completa y una caja de transferencia Selec-Trac de tiempo completo.

Despeje y Neumáticos: Viene de fábrica con neumáticos BF Goodrich de 35 pulgadas y llantas con bloqueo de talón (beadlock), logrando un despeje del suelo de 28 cm .

Protección y Rescate: Incluye paragolpes de acero, malacate delantero, rieles de roca y un capó con entrada de aire frío diseñado para separar el agua en vadeos profundos. Diseño Clásico y Confort Moderno El interior y la estética exterior equilibran la herencia de 1941 con las exigencias del conductor actual:

Estética Willys: Luce calcomanías retro en el capó y gráficos traseros tradicionales. En marzo, se sumará el exclusivo color exterior Goldilocks , un tono dorado inspirado en la historia de la marca.

Interior Premium: Sorprende con asientos de cuero Nappa eléctricos y calefaccionados, junto a un sistema de audio Alpine de 9 parlantes y 552 vatios.

Tecnología a Bordo: Incorpora una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con navegación integrada y un panel de interruptores auxiliares programables para accesorios externos. Jeep Wrangler Willys 392 2026 Jeep Wrangler Willys 392 2026 Jeep Disponibilidad y Mercado Con la apertura de pedidos programada para marzo de 2026, el Jeep Wrangler Willys 392 se establece como una opción de alto valor: