Jeep abrió las inscripciones digitales para las próximas etapas de su programa de expediciones, buscando integrar a más usuarios en su red comunitaria.

La iniciativa Jeep Nature Expeditions continuó su recorrido por Brasil y tuvo su última parada en Itajaí, Santa Catarina, el pasado sábado 16 de mayo. Este proyecto busca conectar a los usuarios de la marca con la naturaleza a través de experiencias de conducción fuera de camino que reflejan los valores de libertad, aventura y autenticidad del fabricante.

En pocas palabras Jeep Nature Expeditions: El evento todoterreno realizó su última parada en Itajaí, Brasil.

El evento todoterreno realizó su última parada en Itajaí, Brasil. Experiencia comunitaria: Buscó conectar usuarios con la naturaleza y fortalecer el espíritu de la marca.

Buscó conectar usuarios con la naturaleza y fortalecer el espíritu de la marca. Rutas digitales: Los senderos explorados estarán disponibles en Wikiloc para futuras aventuras. Resumen generado por Thinkindot AI

El encuentro no solo funcionó como una clínica de conducción, sino también como un espacio de recreación para consolidar el espíritu comunitario que une a los clientes de la firma en la región.

Cronograma y recorridos en la región de Camboriú La jornada comenzó por la mañana en las instalaciones del concesionario oficial DVA Jeep, punto de encuentro donde los participantes compartieron actividades y música en vivo antes de iniciar la travesía.

Las rutas seleccionadas para esta edición se desarrollaron en las zonas de Camboriú y Tijucas, entornos ideales para explorar y poner a prueba las capacidades de tracción y despeje de la gama de vehículos. El evento fue diseñado bajo un concepto familiar y apto para mascotas, asegurando el entretenimiento de todos los asistentes.

Conducción todoterreno en Brasil: los detalles del Jeep Nature Expeditions en Itajaí Conducción todoterreno en Brasil: los detalles del Jeep Nature Expeditions en Itajaí Jeep Rutas digitales en Wikiloc y cómo participar Una de las particularidades del Jeep Nature Expeditions es que la experiencia trasciende el día del evento: