Llegó un nuevo SUV chino: qué versiones ofrece y cuáles son sus precios

EBRO da un paso decisivo en su ofensiva de productos electrificados con el lanzamiento del nuevo s700 HEV , un SUV híbrido autorrecargable que llega al mercado español con etiqueta ECO de la DGT, tecnología de última generación y un posicionamiento de precios especialmente competitivo.

La comercialización del nuevo EBRO s700 HEV se inicia con la apertura de la preventa en el acabado Luxury, disponible desde 30.990 euros en precio promocional hasta el 28 de febrero, tras lo cual pasará a situarse en 31.490 euros. Posteriormente, a partir del 1 de marzo, se incorporará a la gama el acabado Comfort, con un precio de partida de 28.990 euros y las primeras entregas previstas para la primavera.

Con esta estrategia, la firma española refuerza su presencia en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado, ofreciendo una alternativa pensada para quienes buscan electrificación sin enchufe, eficiencia real en el uso diario y plena libertad de acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) .

El EBRO s700 HEV combina un motor de combustión 1.5 TGDI con un propulsor eléctrico de alto rendimiento para alcanzar una potencia total combinada de 224 HP. Esta arquitectura híbrida permite ofrecer un equilibrio óptimo entre prestaciones y eficiencia, con un consumo medio combinado de 5,7 l/100 km (en ciclo WLTP) y unas emisiones de 129 g/km de CO, situándolo como una opción especialmente competitiva dentro de su segmento.

El sistema híbrido gestiona de forma inteligente la interacción entre propulsión térmica y eléctrica, adaptándose automáticamente a las condiciones de conducción para maximizar la eficiencia energética y garantizar una respuesta suave y progresiva tanto en entornos urbanos como en trayectos interurbanos.

Equipamiento del SUV EBRO s700 HEV

Uno de los grandes argumentos del s700 HEV es su completo nivel de equipamiento en cualquiera de los dos acabados disponibles. El modelo incorpora de serie una dotación tecnológica y de confort propia de categorías superiores, con un habitáculo dominado por una doble pantalla panorámica de 12,3 pulgadas, conectividad avanzada y sistema de sonido SONY para el acabado alto.

El confort se eleva para la versión Luxury con elementos como los asientos delanteros tipo bucket tapizados en eco-skin, techo solar panorámico de gran superficie y un cuidado tratamiento de materiales y acabados que refuerzan su posicionamiento premium dentro del segmento.

En materia de seguridad, el s700 HEV integra un paquete de referencia con 24 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), entre ellos control de crucero adaptativo, frenada autónoma de emergencia, detector de ángulo muerto, asistente de mantenimiento de carril o alerta de tráfico cruzado trasero. Todo ello se complementa con un completo esquema de protección pasiva con hasta 7 airbags, consolidando su enfoque familiar y tecnológico.

Con el nuevo s700 HEV, EBRO refuerza su estrategia de electrificación con un producto que combina eficiencia, potencia, tecnología, seguridad y un equipamiento premium, todo ello con un precio competitivo y la garantía de 7 años o 150.000 km con la que cuentan todos los productos de la marca (8 años y 160.000 km en el caso de todos los componentes del sistema híbrido).