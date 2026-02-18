Comenzó la producción de un nuevo SUV híbrido: qué características tiene

Este SUV refuerza el posicionamiento de la marca española adquirida por Chery, que apostará por una "electrificación accesible".

EBRO, marca española que fue adquirida por Chery para iniciar operaciones en España, comenzó oficialmente la producción del SUV s700 HEV en la EBRO Factory de Barcelona, marcando un nuevo hito en el proceso de reindustrialización de la marca y en su apuesta por una electrificación eficiente, práctica y alineada con las necesidades reales del mercado.

Con el arranque de esta nueva versión híbrida autorrecargable (HEV), EBRO consolida su posicionamiento como actor industrial emergente en el nuevo escenario de la movilidad sostenible en España. El SUV s700 HEV ofrece una alternativa electrificada sin necesidad de recarga externa, especialmente orientada a un uso polivalente, con un alto nivel de eficiencia tanto en entornos urbanos como interurbanos.

El s700 HEV se sitúa como uno de los pilares estratégicos de la gama EBRO, combinando tecnología híbrida de alta eficiencia, etiqueta ECO y un planteamiento claramente enfocado al uso cotidiano, tanto familiar como profesional. Su producción en Barcelona refuerza el compromiso de la compañía con la industria local, la creación de empleo y el desarrollo de un modelo industrial sólido y sostenible.

EBRO s700 HEV 2026 EBRO s700 HEV 2026 Características del SUV EBRO s700 HEV El nuevo EBRO s700 HEV nace con el objetivo de convertirse en una opción de referencia dentro del creciente segmento SUV con tecnología híbrida, apoyándose en una propuesta de valor basada en tres pilares fundamentales: calidad, tecnología y espacio.

Este SUV combina un motor de combustión 1.5 TGDI específicamente desarrollado para aplicaciones híbridas, con una eficiencia térmica de hasta el 44,5 %, junto a un motor eléctrico de alta potencia. Este sistema permite obtener una gran autonomía, un funcionamiento especialmente eficiente en ciudad y un consumo contenido, sin necesidad de recarga externa.