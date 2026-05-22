Nuevo SUV: Skoda confirma precio y especificaciones del Epiq 100% eléctrico

Skoda ha confirmado las especificaciones finales para el Reino Unido, los precios y los detalles para realizar pedidos del nuevo SUV Epiq . El Epiq amplía la gama de modelos eléctricos de la marca al segmento de entrada, combinando dimensiones compactas con un interior espacioso y una gran practicidad para el uso diario.

Con un precio inicial de casi 29.000 euros, el Epiq iguala el precio de su homólogo de combustión interna, el Kamiq, convirtiéndose así en el modelo totalmente eléctrico de Skoda más asequible y poniendo los vehículos eléctricos de la marca al alcance de un público aún más amplio.

Este SUV urbano desempeña un papel fundamental en la gama eléctrica de Skoda y, junto con el nuevo Peaq, duplicará la oferta de modelos totalmente eléctricos de la marca. Los pedidos del nuevo Epiq se abrirán en julio, comenzando con las versiones SE L y Edition con batería de 55 Wh.

El Epiq es el primer modelo de Skoda construido sobre la nueva plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen y el primer modelo totalmente eléctrico de la marca con tracción delantera. Optimizada para una nueva generación de vehículos eléctricos compactos, la plataforma combina un peso reducido con una alta eficiencia.

La gama para el Reino Unido constará de dos niveles de equipamiento con una destacada relación calidad-precio: SE, L y Edition. Además, desde su lanzamiento se ofrecerá una edición exclusiva First Edition con un completo equipamiento que incluye varios elementos de diseño únicos.

Diseño exterior e interior del nuevo SUV de Skoda

El diseño exterior del Epiq se define por líneas limpias y detalles intrincados. Además del acabado negro brillante Tech-Deck Face, el Epiq se caracteriza por una nueva firma lumínica en forma de T, un rasgo que definirá la estética de los futuros SUV de Skoda, y un robusto diseño de parachoques con entradas de aire en forma de O, un elemento clave del diseño del Epiq.

El Epiq se ofrecerá con seis opciones de color de pintura, cinco de las cuales son nuevas e incluyen el color sólido Gris Mármol (sin costo adicional) y el exclusivo color metalizado Rojo Jaspe. El otro color sólido disponible desde el lanzamiento es Verde Timano, mientras que las opciones metalizadas son Blanco Platino, Plata Guijarro y Negro Misterio. De serie, viene equipado con llantas de aleación de 18 pulgadas, que se amplían a 20 pulgadas con el acabado First Edition. También hay disponibles más opciones de llantas de entre 18 y 19 pulgadas para toda la gama.

En su interior, el Epiq ofrece un habitáculo práctico y funcional, complementado por un baúl de 475 litros y numerosas soluciones de almacenamiento adicionales. Además, cuenta con espacio de almacenamiento bajo el capó gracias a un compartimento delantero de 25 litros, conocido como frunk. El diseño interior, claro e intuitivo, sigue la filosofía de diseño Modern Solid y combina materiales de primera calidad, controles intuitivos y una amplia gama de funciones Simply Clever.

Skoda Epiq Skoda Epiq

Los clientes pueden personalizar aún más su Epiq con una selección de tres nuevos diseños de interiores, cada uno de los cuales combina colores cuidadosamente seleccionados con materiales sostenibles para crear un ambiente de cabina distintivo y sofisticado.

El color Gris Loft, de serie en las versiones SE L y Edition, combina tejido gris y piel sintética con costuras grises, ofreciendo una sensación tradicional con una comodidad excepcional. Incorpora una gama de materiales sostenibles, entre los que destaca Techtona, una alternativa de piel sintética duradera y de fácil mantenimiento que reduce el uso de productos químicos y el consumo de agua durante su producción. Este material, completamente libre de origen animal, se ha introducido por primera vez en el Skoda Epiq.

Loft Mint, disponible como opción en Edition, presenta tela color menta y cuero sintético gris con costuras color menta, mientras que Suite (también opcional en Edition) se compone de cuero sintético marrón y microgamuza con costuras marrones.

La conectividad del nuevo Epiq se centra en un nuevo sistema de infoentretenimiento y una pantalla central de 13 pulgadas. El sistema ofrece amplias opciones de personalización, servicios en línea y acceso a una tienda de aplicaciones exclusiva. La aplicación MyŠkoda permite acceder de forma remota a la información del vehículo, la gestión de la carga y algunas funciones de confort.

Batería, autonomía y rendimiento del SUV de Skoda

El nuevo Skoda Epiq está disponible con dos opciones de batería y dos niveles de potencia, todos con tracción delantera. La plataforma MEB+ permite el uso de baterías más pequeñas y ligeras que ayudan a reducir el consumo de energía y, al mismo tiempo, mejoran la eficiencia del espacio interior.

La batería más pequeña del Epiq 40 tiene una capacidad útil de 37 kWh y utiliza tecnología de fosfato de litio (LFP). Se espera que ofrezca una autonomía de aproximadamente 190 millas según el ciclo WLTP. La batería más grande del Epiq 55 ofrece una capacidad útil de 52 kWh y utiliza tecnología de níquel-manganeso-cobalto (NMC), lo que proporciona una mayor densidad energética y una autonomía de hasta 272 millas según el ciclo WLTP.

La Epiq 55 tiene una velocidad máxima de carga CC de 105 kW. Ambas variantes de batería se pueden cargar del 10 al 80 % en menos de 25 minutos. Además, la Epiq admite carga bidireccional, lo que permite utilizar la energía almacenada en la batería externamente o, según la infraestructura, suministrarla a un hogar o a la red eléctrica. La Epiq también permite la conducción con un solo pedal en modo B, con intensidad de regeneración ajustable. En términos de rendimiento, la Epiq 40 genera 135 CV, mientras que la Epiq 55 produce 211 CV.

Precio y equipamiento del SUV de Skoda

El nuevo Škoda Epiq viene generosamente equipado con altos niveles de tecnología, confort y seguridad en toda la gama. Los faros LED avanzados con luces de circulación diurna y las luces traseras LED mejoran tanto la visibilidad como la presencia en el camino.

En el interior, el SUV está equipado con una pantalla de infoentretenimiento de 13 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de cinco pulgadas, que ofrecen una experiencia de conducción intuitiva y conectada. La integración inalámbrica Smartlink garantiza una conectividad perfecta con el smartphone, mientras que los sensores de estacionamiento traseros y el climatizador monozona proporcionan mayor confort y comodidad tanto para el conductor como para los pasajeros. Todos los modelos también vienen equipados con arranque/parada sin llave y control de crucero adaptativo.