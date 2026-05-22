El Volkswagen Taos fue premiado como el SUV mediano más seguro del 2025

Al igual que su predecesor en 2021, el Volkswagen Taos 2025 posee cinco estrellas en seguridad por LatinNCAP en protección para adultos y niños.

El Volkswagen Taos fue reconocido como el SUV mediano más seguro del mercado en Argentina por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI). Este prestigioso galardón destaca la excelencia en seguridad del Taos, que ha demostrado cumplir con los más altos estándares de protección para sus ocupantes.

El estudio de CESVI evaluó la seguridad de distintos modelos en el mercado argentino, considerando factores como la estructura del vehículo, los sistemas y asistentes de seguridad activos y pasivos, y los resultados de pruebas de choque. El Volkswagen Taos se destacó por su excelente desempeño en todas las categorías, lo que le valió el reconocimiento como el SUV mediano más seguro del 2025.

Martin Massimino, Director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, sostuvo: “Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso con la innovación y la seguridad como pilares fundamentales de Volkswagen. Desarrollamos vehículos pensados para brindar la máxima protección a nuestros usuarios, incorporando las últimas tecnologías y estándares internacionales. Este premio no solo destaca la excelencia del producto, sino también el trabajo de todo el equipo que día a día busca elevar el nivel de la industria en Argentina”.

Volkswagen Taos 2025 Volkswagen Taos 2025

Características del Volkswagen Taos El Taos utiliza la moderna plataforma MQB, un factor elemental que le permite alcanzar este alto nivel de seguridad. Su estructura incorpora aceros de ultra alta resistencia en áreas clave, garantizando una protección superior para todos los ocupantes.