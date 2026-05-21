Volkswagen Sense en Argentina: precios y equipamiento de Virtus, Nivus y T-Cross
Volkswagen presentó las nuevas versiones Sense para Virtus, Nivus y T-Cross, ampliando la oferta de entrada de gama.
Volkswagen renovó la base de su oferta comercial con la presentación de las nuevas variantes de entrada de gama denominadas Sense para sus modelos Virtus, Nivus y T-Cross. Esta estrategia comercial tiene como propósito mejorar la accesibilidad a estos segmentos clave del mercado.
Los tres modelos conservan la distinción de cinco estrellas en seguridad otorgada por el organismo de auditoría Latin NCAP, manteniendo los componentes estructurales y de asistencia de las versiones a las que reemplazan.
Volkswagen Virtus: configuración Sense MSI MT
El sedán compacto de la marca sustituye a la anterior versión MSI MT por la nueva variante Sense. Las modificaciones principales se concentran en elementos estéticos exteriores y de confort manual, manteniendo la base mecánica:
Detalles exteriores: Incorpora llantas de acero de 15 pulgadas (en lugar de las de aleación), mientras que las manijas de las puertas y los espejos laterales reciben una terminación en plástico negro con regulación manual.
Tecnología y confort: Mantiene el cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas, la central multimedia VW Play de 10 pulgadas con conexión inalámbrica para aplicaciones, y el control de velocidad crucero.
Seguridad: Conserva los seis airbags de serie, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendientes (HHC) y luces de marcha diurna con tecnología LED.
La gama completa del sedán queda ordenada de la siguiente manera: Virtus Sense MSI MT a $33.659.100; Virtus Trendline 170TSI AT a $37.345.400; Virtus Highline 170TSI AT a $42.369.000; y la opción tope de gama Virtus Exclusive 250TSI AT a $48.668.250.
Volkswagen Nivus: configuración Sense 170TSI MT
En el caso del crossover, la opción Sense reemplaza a la variante 170TSI MT previa. Conserva el motor turboalimentado de tres cilindros acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades:
Cambios estéticos: La silueta adopta llantas de acero de 16 pulgadas con tasas plásticas como principal rasgo diferencial.
Conectividad: No presenta alteraciones en el habitáculo, conservando la pantalla táctil central de 10 pulgadas con el sistema de infoentretenimiento VW Play y el tablero digital de 8 pulgadas.
Protección activa: Sostiene la dotación de seis airbags, anclajes ISOFIX para sillas infantiles, asistente de arranque en pendientes y ópticas delanteras LED.
La estructura de precios para este modelo se conforma con el Nivus Sense 170TSI MT a $33.281.550; Nivus Trendline 200TSI AT a $46.232.750; Nivus Comfortline 200TSI AT a $48.913.850; Nivus Highline 200TSI AT a $52.815.650; y el Nivus Outfit 200TSI AT a $54.029.100.
Volkswagen T-Cross: configuración Sense 170TSI MT
El utilitario deportivo (SUV) compacto de la marca incorpora la versión Sense en sustitución de la variante Trendline 170TSI MT, posicionándose como la opción más accesible de toda la familia de SUVs de la casa alemana:
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Asistencias a la conducción: Mantiene el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, el control de velocidad crucero y el sistema de frenado automático poscolisión integrado al control de estabilidad.
Equipamiento interior: Dispone de levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, sistema lumínico Coming & Leaving Home, central multimedia de 10 pulgadas y el tablero de instrumentos completamente digital.
La oferta del SUV queda estructurada con los siguientes valores de lista: T-Cross Sense 170TSI MT a $37.915.300; T-Cross Trendline 200TSI AT a $53.379.850; T-Cross Comfortline 200TSI AT a $57.735.900; T-Cross Highline 200TSI AT a $63.728.600; y la versión Extreme 200TSI AT a $65.330.350.