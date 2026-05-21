Volkswagen presentó las nuevas versiones Sense para Virtus, Nivus y T-Cross, ampliando la oferta de entrada de gama.

Volkswagen Sense en Argentina: precios y equipamiento de Virtus, Nivus y T-Cross

Volkswagen Sense en Argentina: precios y equipamiento de Virtus, Nivus y T-Cross

Volkswagen renovó la base de su oferta comercial con la presentación de las nuevas variantes de entrada de gama denominadas Sense para sus modelos Virtus, Nivus y T-Cross. Esta estrategia comercial tiene como propósito mejorar la accesibilidad a estos segmentos clave del mercado.

Los tres modelos conservan la distinción de cinco estrellas en seguridad otorgada por el organismo de auditoría Latin NCAP, manteniendo los componentes estructurales y de asistencia de las versiones a las que reemplazan.

Volkswagen Virtus: configuración Sense MSI MT El sedán compacto de la marca sustituye a la anterior versión MSI MT por la nueva variante Sense. Las modificaciones principales se concentran en elementos estéticos exteriores y de confort manual, manteniendo la base mecánica:

Detalles exteriores: Incorpora llantas de acero de 15 pulgadas (en lugar de las de aleación), mientras que las manijas de las puertas y los espejos laterales reciben una terminación en plástico negro con regulación manual.

Tecnología y confort: Mantiene el cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas, la central multimedia VW Play de 10 pulgadas con conexión inalámbrica para aplicaciones, y el control de velocidad crucero.

Seguridad: Conserva los seis airbags de serie, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendientes (HHC) y luces de marcha diurna con tecnología LED. La gama completa del sedán queda ordenada de la siguiente manera: Virtus Sense MSI MT a $33.659.100; Virtus Trendline 170TSI AT a $37.345.400; Virtus Highline 170TSI AT a $42.369.000; y la opción tope de gama Virtus Exclusive 250TSI AT a $48.668.250.

Volkswagen Sense en Argentina: precios y equipamiento de Virtus, Nivus y T-Cross Volkswagen Sense en Argentina: precios y equipamiento de Virtus, Nivus y T-Cross Volkswagen Volkswagen Nivus: configuración Sense 170TSI MT En el caso del crossover, la opción Sense reemplaza a la variante 170TSI MT previa. Conserva el motor turboalimentado de tres cilindros acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades: