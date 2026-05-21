Volkswagen muestra por primera vez Tukan, su futura pick-up para la región

Volkswagen vuelve a reunir cultura y emoción colectiva en un nuevo capítulo de su ofensiva regional. La marca presenta al mundo, por primera vez, la inédita Tukan, la nueva pick-up desarrollada para Brasil y la región.

Para la primera aparición pública de Tukan, Volkswagen do Brasil revela detalles importantes del proyecto, como el debut de la plataforma MQB en una pick-up de la marca, el nombre del propio producto estampado directamente en la carrocería y la suspensión trasera con eje rígido y ballestas, que garantizará al vehículo confort, versatilidad y excelente capacidad de carga. Todos estos elementos están envueltos por un inédito camuflaje artístico creado por el equipo de Diseño de Volkswagen do Brasil.

Inspirado en los azulejos presentes en espacios donde históricamente los brasileños se reúnen para celebrar, alentar y compartir emociones colectivas, el camuflaje especial incorpora referencias afectivas de la cultura brasileña en un mosaico contemporáneo cargado de significado.

La intervención visual mezcla símbolos vinculados con la música, el fútbol, la naturaleza, la celebración y la identidad nacional. Íconos como el tucán, que inspira el nombre de la pickup, el pandero, el Cristo Redentor, la bandera de Brasil y las cinco estrellas en referencia a la seguridad del line-up de Volkswagen aparecen distribuidos sobre la carrocería como fragmentos de memoria colectiva presentes en el imaginario popular brasileño.

Los símbolos traducen movimiento, energía y diversidad cultural en un lenguaje visual creado para esconder y, al mismo tiempo, revelar el espíritu del proyecto Tukan, que competirá en un segmento inédito para la marca en Brasil y en América Latina.

Detrás del camuflaje artístico de Volkswagen Tukan:

A partir de una iniciativa conjunta de las áreas de Marketing y Comunicación, el área de Diseño de Volkswagen do Brasil fue convocada de manera inédita para desarrollar un camuflaje artístico que marcara la primera aparición pública de Tukan.

“Como premisa, la elección del lenguaje visual también debía formar parte de la propia función del camuflaje. El desafío era esconder bien un vehículo que queremos que todo el mundo vea”, comenta José Carlos Pavone, Head de Diseño de Volkswagen para las Américas.

Volkswagen Tukan Volkswagen Tukan

Además de crear un storytelling para este momento, los grafismos del camuflaje ayudan a ocultar detalles del modelo que aún serán revelados más adelante. Las formas, rellenos y contrastes fueron cuidadosamente desarrollados para “confundir” la lectura de las líneas de la pickup, preservando elementos estratégicos del diseño hasta su lanzamiento oficial.

Lo que ya sabemos sobre Volkswagen Tukan

Tukan será la primera pick-up de la marca construida sobre la plataforma MQB, reconocida internacionalmente por su flexibilidad industrial, reducción de peso y alta robustez. La plataforma MQB ofrece la flexibilidad necesaria para el desarrollo de diferentes configuraciones de vehículos a partir de una misma base, mediante el ajuste de las principales dimensiones y la adaptación estructural para incorporar distintas tecnologías.

En el caso de Tukan, se realizaron evoluciones específicas, como la adopción de una suspensión trasera con eje rígido y ballestas, una solución que garantiza la robustez y la capacidad de carga adecuadas para las exigencias de este tipo de vehículo. Este sistema fue cuidadosamente proyectado para ofrecer una robustez excepcional, asegurando durabilidad incluso en condiciones severas de uso al absorber eficientemente las irregularidades del terreno, preservando el confort de los ocupantes y la integridad del vehículo, especialmente durante el transporte de carga o en recorridos desafiantes.

La Volkswagen Tukan también será el primer modelo de la marca en América Latina en llevar el propio nombre del producto estampado en la chapa trasera del vehículo, aportando más personalidad al modelo.

Una nueva pick-up, un nuevo segmento, una nueva historia para Volkswagen

La inédita pick-up Tukan simboliza un nuevo capítulo para Volkswagen en Brasil y América Latina. El modelo es un nuevo proyecto 100% diseñado, planificado y desarrollado en la región, con producción confirmada en el estado de Paraná (Brasil), y forma parte de la ofensiva de 21 lanzamientos de la marca en la región hasta 2028, respaldada por inversiones de US$ 3.700 millones.