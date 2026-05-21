Nuevo Citroën C5 Aircross en Argentina: precio, motor y características del SUV
El nuevo SUV de Citroën incorpora una pantalla de 13 pulgadas, tablero digital y un amplio baúl de 651 litros de capacidad para los viajes familiares.
Citroën, marca perteneciente al grupo Stellantis, anunció el lanzamiento en el mercado argentino del nuevo C5 Aircross. Se trata del SUV insignia de la casa francesa para el segmento C (compacto).
Producido en la planta de Rennes, Francia, el utilitario deportivo desembarca en una única versión tope de gama denominada MAX, configurada con especificaciones y motorización adaptadas a las exigencias de los usuarios locales.
Diseño exterior y equipamiento de confort
La estética del nuevo C5 Aircross combina la robustez propia de un SUV con rasgos sofisticados de nivel premium. En su exterior se destacan elementos como las ópticas traseras LED con diseño Light Wings, llantas de aleación de 19 pulgadas con acabado en negro brillante, detalles cromados en tono Gold Satin y vidrios traseros tonalizados.
El interior fue concebido para maximizar la habitabilidad y el bienestar a bordo a través de soluciones de ingeniería específicas:
Suspensión de avanzada: Incorpora los Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®, una tecnología exclusiva de la marca que filtra las imperfecciones de la calzada, reduciendo vibraciones para recrear el clásico efecto de "alfombra voladora" de las berlinas históricas de la firma.
Butacas ergonómicas: Los asientos Advanced Comfort están tapizados en cuero con acolchado de alta densidad. Las plazas delanteras son calefaccionadas y la del conductor dispone de regulaciones eléctricas.
Luminosidad y espacio: Cuenta con un techo panorámico vidriado de doble panel con apertura eléctrica y cortina integrada. El baúl ofrece una capacidad de 651 litros, expandible hasta los 1.985 litros al rebatir los respaldos traseros (configurados en proporción 40/20/40).
Conectividad y entorno digital
El puesto de conducción del conductor concentra las funciones de infoentretenimiento y telemetría mediante un ecosistema totalmente digitalizado:
Pantallas principales: Dispone de una central multimedia táctil Citroën Connect de 13 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sumado al sistema de reconocimiento de voz activado mediante el comando "Hello Citroën". El instrumental se visualiza en un tablero digital Full HD de 10 pulgadas.
Head-Up Display: Proyecta la información esencial de manejo (velocidad, alertas y navegación) de forma directa sobre el campo visual del conductor.
Interfaces de carga: Equipado con cargador inalámbrico para teléfonos celulares, conexión Bluetooth, tomas de 12V y un total de cuatro puertos USB tipo C (dos en la consola delantera y dos para los pasajeros traseros).
Motorización turbo y transmisión automática
La configuración mecánica del C5 Aircross MAX prioriza una entrega de torque progresiva y eficiente para el uso familiar de larga distancia:
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Motor: Impulsor naftero 1.6 litros turbo (1.598 cm³).
Potencia y torque: Desarrolla 180 CV a 5.500 rpm y un torque máximo de 300 Nm disponibles a partir de las 2.000 rpm.
Caja y velocidad: Transmisión automática de 6 velocidades que le permite registrar una velocidad máxima de 215 km/h.
Autonomía: El tanque de combustible posee una capacidad de carga de 55 litros.
Seguridad activa y asistencias Drive Assist 2.0
En materia de protección, el SUV incorpora de serie el paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) denominado Pack Drive Assist 2.0, el cual integra:
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Frenado autónomo de emergencia con alerta de riesgo de colisión.
Control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y asistente de velocidad en curvas.
Mantenimiento activo de carril, alerta de tráfico transversal trasero y vigilancia de ángulo muerto extendida.
Reconocimiento de señales de tránsito y sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de visión periférica de 360 grados.
La dotación de seguridad pasiva e iluminación se completa con seis airbags (frontales, laterales y de cortina), anclajes ISOFIX, faros inteligentes Matrix LED y detector de baja presión en los neumáticos.
Precio de lanzamiento en Argentina
El valor oficial de comercialización informado por la terminal automotriz para el mercado local es el siguiente:
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Citroën C5 Aircross MAX 1.6T 180 CV AT6: AR$ 59.900.000.