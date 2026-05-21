Nuevo Citroën C5 Aircross en Argentina: precio, motor y características del SUV

El nuevo SUV de Citroën incorpora una pantalla de 13 pulgadas, tablero digital y un amplio baúl de 651 litros de capacidad para los viajes familiares.

Citroën, marca perteneciente al grupo Stellantis, anunció el lanzamiento en el mercado argentino del nuevo C5 Aircross. Se trata del SUV insignia de la casa francesa para el segmento C (compacto).

Producido en la planta de Rennes, Francia, el utilitario deportivo desembarca en una única versión tope de gama denominada MAX, configurada con especificaciones y motorización adaptadas a las exigencias de los usuarios locales.

Diseño exterior y equipamiento de confort La estética del nuevo C5 Aircross combina la robustez propia de un SUV con rasgos sofisticados de nivel premium. En su exterior se destacan elementos como las ópticas traseras LED con diseño Light Wings, llantas de aleación de 19 pulgadas con acabado en negro brillante, detalles cromados en tono Gold Satin y vidrios traseros tonalizados.

El interior fue concebido para maximizar la habitabilidad y el bienestar a bordo a través de soluciones de ingeniería específicas:

Suspensión de avanzada: Incorpora los Amortiguadores Progresivos Hidráulicos®, una tecnología exclusiva de la marca que filtra las imperfecciones de la calzada, reduciendo vibraciones para recrear el clásico efecto de "alfombra voladora" de las berlinas históricas de la firma.

Butacas ergonómicas: Los asientos Advanced Comfort están tapizados en cuero con acolchado de alta densidad. Las plazas delanteras son calefaccionadas y la del conductor dispone de regulaciones eléctricas.

Luminosidad y espacio: Cuenta con un techo panorámico vidriado de doble panel con apertura eléctrica y cortina integrada. El baúl ofrece una capacidad de 651 litros, expandible hasta los 1.985 litros al rebatir los respaldos traseros (configurados en proporción 40/20/40). Citroën C5 Aircross Citroën C5 Aircross Citroën Conectividad y entorno digital El puesto de conducción del conductor concentra las funciones de infoentretenimiento y telemetría mediante un ecosistema totalmente digitalizado: