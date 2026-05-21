Kia presentó el nuevo Seltos: así es la última generación del SUV

El nuevo Kia Seltos es un SUV subcompacto completamente rediseñado, construido sobre una plataforma totalmente nueva y equipado con una gama revisada de motores nafteros, a la que seguirá una nueva variante híbrida. Diseñado para ofrecer una mayor versatilidad en el día a día, un rendimiento superior y una mayor eficiencia que su predecesor, refuerza la posición de Kia en uno de los segmentos globales más estratégicos de la marca.

Posicionado como un SUV excepcional, el nuevo Kia Seltos combina funcionalidad práctica con un diseño elegante para satisfacer las necesidades de los "pragmáticos apasionados" de hoy: clientes que buscan un equilibrio entre grandes aspiraciones y valor cotidiano.

Diseñado para quienes buscan tecnología centrada en la usabilidad, el nuevo Seltos combina características bien pensadas, capacidad versátil y un diseño contemporáneo para adaptarse a una amplia gama de estilos de vida. Al unir practicidad y estilo, el nuevo Seltos permite a los clientes expresar su individualidad a la vez que les brinda la confianza y la funcionalidad necesarias para la conducción diaria.

El nuevo Seltos está construido sobre la plataforma K3 de última generación de Kia, lo que proporciona una rigidez de la carrocería notablemente mejorada gracias al mayor uso de acero de ultra alta resistencia y estampado en caliente (hasta un 60 % en las versiones fabricadas en Corea). La puesta a punto mejorada del chasis, la geometría optimizada de la suspensión y una estructura reforzada se combinan para ofrecer una conducción más equilibrada y dinámica.

En los mercados coreano y norteamericano, el Kia Seltos se ofrece con tres motores nafteros: 2.0L, 1.6T-GDI y 1.6L híbrido eléctrico (HEV). En el mercado europeo, se ofrece con dos motores nafteros: 1.6T-GDI y 1.6L HEV. En otros mercados, las opciones de motor del Kia Seltos varían según la planta de producción, desde 1.6L HEV hasta 1.5T-GDI/VGT.

La nueva variante híbrida se incorpora a la gama en 2026, satisfaciendo la creciente demanda mundial de movilidad con bajas emisiones sin comprometer el carácter SUV que define al Seltos. El sistema de propulsión híbrido introduce el Sistema de Frenado Regenerativo Inteligente 3.0 de Kia, diseñado para ajustar automáticamente la intensidad del frenado regenerativo en función del flujo de tráfico, la pendiente de la carretera, los datos de navegación y los obstáculos detectados, como intersecciones, badenes y rotondas. La funcionalidad Vehículo a Carga (V2L) añade aún más versatilidad, permitiendo al Seltos alimentar dispositivos externos desde el habitáculo.

¿Qué tecnología ofrece el Kia Seltos para mejorar la conducción en condiciones difíciles?

Los modelos de Kia con motor turboalimentado de 1.6 litros ofrecen un sistema de tracción integral mecánico convencional, combinado con una suspensión trasera multibrazo para mayor seguridad y estabilidad en diversas condiciones. El modo Terreno, con ajustes específicos para nieve, barro y arena, facilita la conducción en condiciones cotidianas difíciles, mientras que el selector de modo de conducción (Eco, Normal, Sport) permite ajustar la respuesta del motor y la dirección en distintos entornos. La disponibilidad del selector de modo de conducción y los ajustes del modo Terreno puede variar según la región y el motor.

Por primera vez en un vehículo de la marca con motor de combustión interna o híbrido, la tecnología e-AWD se aplica al Kia Seltos Hybrid (disponible solo en mercados de exportación), lo que ayuda a mejorar la tracción y el control en condiciones de baja adherencia. Tanto el Kia Seltos híbrido 2WD como el AWD cuentan con una suspensión trasera multibrazo, que contribuye a una mayor suavidad de marcha, estabilidad y un mejor rendimiento general de conducción.

La calibración de la dirección y la suspensión se ha adaptado a cada mercado: las especificaciones europeas priorizan la agilidad en el manejo y la estabilidad a alta velocidad; las especificaciones coreanas se centran en la comodidad de la marcha y el control del cabeceo para condiciones urbanas.

Las mejoras aerodinámicas, que incluyen un alerón trasero, un embellecedor lateral del alerón, llantas aerodinámicas y una cubierta inferior optimizada, ayudan al nuevo Seltos a lograr un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,31, inferior al 0,33 del modelo anterior.

¿Cuándo y dónde estará disponible el nuevo Kia Seltos?

La producción mundial del nuevo Seltos comenzó en diciembre de 2025 en la planta de Kia en India, y posteriormente se inició la producción en las instalaciones de Corea y China. El modelo estará disponible en Corea, Norteamérica, Europa y China a lo largo de 2026, llegando a 189 países en todo el mundo.

La variante híbrida estará disponible en Corea a partir de enero de 2026, seguida de Europa, Norteamérica y otros mercados a lo largo del año.