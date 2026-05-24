Lexus lanzó el RZ 500e Luxury en Argentina: su primer SUV 100% eléctrico

Lexus formalizó el inicio de su estrategia de electromovilidad en el mercado argentino mediante la introducción del nuevo Lexus RZ 500e Luxury . Este modelo se constituye como el primer vehículo 100% eléctrico de la firma nipona en el país, expandiendo su portafolio dentro del segmento premium de tracción limpia.

La propuesta estructural se basa en una arquitectura de ingeniería concebida exclusivamente para sistemas de baterías de alta densidad. El esquema mecánico del RZ, perteneciente al segmento E por sus dimensiones, fue diseñado con el propósito de maximizar el espacio del habitáculo, aislar los ruidos de rodamiento y ofrecer un confort de marcha superior ante las irregularidades de la calzada.

El tren de propulsión del RZ 500e Luxury se compone de un esquema de dos motores eléctricos independientes colocados sobre cada uno de los ejes del vehículo. En conjunto, el sistema desarrolla una potencia máxima de 380 CV y una fuerza de torque instantánea que se distribuye mediante la tecnología de gestión electrónica de movimiento:

El habitáculo del SUV adopta los preceptos de la hospitalidad japonesa con un entorno oscuro y texturas suaves al tacto. El centro de control se organiza en torno a una pantalla multimedia de altas prestaciones de 14 pulgadas compatible de forma inalámbrica con los sistemas Apple CarPlay y Android Auto. La consola del conductor añade un sistema de audio envolvente premium firmado por la compañía especializada Mark Levinson.

Autonomía declarada: El acumulador de energía otorga un rango de autonomía aproximado de 450 km con una sola carga de reabastecimiento.

Capacidad de almacenamiento: Debajo del piso del habitáculo se ubica una batería de ion-litio con una capacidad nominal de 74,69 kWh . Esta distribución física rebaja el centro de gravedad del vehículo y aporta rigidez torsional al bastidor metálico.

Sistema DIRECT4: Esta tracción integral permanente monitorea en tiempo real los comandos de la dirección, la velocidad de las ruedas y la aceleración del vehículo para repartir el torque entre el eje delantero y trasero en milisegundos. La dosificación variable optimiza la adherencia en curvas y estabiliza la carrocería en fases de aceleración lineal directa.

El confort a bordo se complementa con butacas de ajuste eléctrico dotadas de calefacción y ventilación integrada, climatizador automático de dos zonas independientes y un techo panorámico fijo que incrementa la luminosidad.

La protección de los ocupantes se sustenta sobre una estructura deformable de alta resistencia equipada con un sistema de 8 airbags, distribuyendo bolsas frontales, laterales delanteros, de cortina para ambas filas de asientos y de rodilla tanto para el conductor como para el acompañante.

En el apartado de seguridad activa, el modelo incorpora el paquete integral de asistencias a la conducción de la marca:

Sistema de precolisión (PCS): Actúa mediante sensores de radar para detectar obstáculos, ciclistas o peatones en la calzada, emitiendo alertas visuales y aplicando el freno de emergencia de forma autónoma ante un riesgo inminente de impacto.

Mantenimiento y alerta de carril: Los módulos LTA y LDA leen las líneas de demarcación del asfalto para corregir la trayectoria de la dirección si el vehículo se desvía de forma involuntaria.

Crucero adaptativo y luces altas: El control DRCC regula la velocidad respecto al vehículo precedente, mientras que el sistema AHS modifica el haz de luz delantera para evitar el encandilamiento de los conductores que circulan en sentido contrario.

Lexus lanzó el RZ 500e Luxury Lexus lanzó el RZ 500e Luxury Lexus

El nuevo Lexus RZ 500e Luxury se comercializa en la red oficial de concesionarios de la Argentina a un precio de lista de USD 106.100. Con el objetivo de facilitar la infraestructura de recarga doméstica para los usuarios, el valor final de venta al público incluye la entrega de dos equipos cargadores: un dispositivo de pared de tipo Wallbox con una potencia operativa de 7 kW (incluyendo el servicio de instalación técnica en el domicilio del cliente) y un cargador de emergencia portátil adaptado para conexiones convencionales de 2 kW.