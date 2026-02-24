Toyota bZ Woodland 2026: el nuevo SUV eléctrico de 380 CV y tracción X-MODE

Toyota refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica con el lanzamiento del bZ Woodland 2026 , su eléctrico de batería (BEV) más resistente. Este modelo, que llegará a los concesionarios norteamericanos el próximo mes, está diseñado para quienes buscan la eficiencia de un motor cero emisiones sin renunciar a la capacidad todoterreno y la versatilidad de un SUV mediano.

El bZ Woodland se posiciona como el referente de desempeño dentro de la línea bZ. Gracias a su sistema de propulsión de doble motor, ofrece una experiencia de manejo dinámica y segura en cualquier superficie:

Este conjunto mecánico lo convierte en el modelo bZ más potente fabricado por Toyota hasta el momento, superando las prestaciones de sus hermanos de gama.

Tracción: integral de serie con sistema X-MODE para optimizar el agarre en terrenos difíciles.

La eficiencia energética del bZ Woodland está pensada para trayectos largos y aventuras rurales. Su autonomía estimada alcanza los 450 km , aunque esta cifra se ajusta a los 427 km si se opta por los neumáticos todoterreno disponibles de fábrica.

En cuanto a su configuración para el fuera de pista, el SUV destaca por:

Despeje del suelo: 21,6 cm de distancia libre, ideal para sortear obstáculos.

Capacidad de remolque: puede arrastrar hasta 1.597 kg.

Equipamiento adicional: rieles de techo de serie para transportar equipaje o bicicletas y llantas de aluminio de 18 pulgadas con cubiertas aerodinámicas.

Diseño robusto y mayor espacio interior

A diferencia del modelo bZ estándar, el Woodland presenta una estética más agresiva y funcional. Incorpora guardabarros negros reforzados y un frontal tipo martillo. Además, sus dimensiones crecieron: es 15 cm más largo y casi 2,5 cm más alto en la parte trasera.

Este incremento de tamaño se traduce en una mayor capacidad de carga, ofreciendo un volumen de 2.000 litros con los asientos de la segunda fila rebatidos, lo que lo vuelve una opción sumamente práctica para el transporte de insumos o equipamiento deportivo.

Con la llegada de este modelo, Toyota ya cuenta con 21 opciones electrificadas en su catálogo global, incluyendo híbridos, híbridos enchufables y vehículos de celda de combustible. El bZ Woodland se suma al renovado SUV bZ y al crossover compacto C-HR para consolidar la oferta 100% eléctrica de la firma japonesa.