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Fiat promueve financiaciones a tasa 0% y condiciones para acceder a su gama de productos

Fiat anunció sus opciones de financiación con tasas competitivas, plazos extendidos y montos adaptados a distintas necesidades.

Fiat 600

Fiat 600

Fiat Toro

Fiat Toro

Fiat Strada

Fiat Strada

Fiat Sponsor del Travel Fest 2026

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Fiat, una marca del Grupo Stellantis, presenta una propuesta de financiación especialmente diseñada para el mes de mayo, con opciones que combinan tasas competitivas, plazos extendidos y montos adaptados a distintas necesidades de los clientes, reforzando su compromiso con la accesibilidad y la experiencia de compra.

Destinadas a facilitar el acceso a todos los modelos de la línea Fiat, la marca pone a disposición dos financiaciones destacadas: una con una TNA del 0% a 18 meses, con un monto máximo de financiación de $18.000.000 y otra a 12 meses, con un monto máximo de financiación de $24.000.000. Ambas destinadas a facilitar el acceso a los modelos más representativos de la línea Fiat.

Para qué modelos de Fiat hay financiación

Fiat Pulse y Fastback

Adicionalmente, para los modelos Cronos, Pulse, Fastback y Toro, la marca cuenta con una propuesta de financiación especial de hasta $28.000.000 a 18 meses con una TNA del 0%. En el caso del modelo 600 Hybrid, se ofrecen dos alternativas de financiación; la primera, de hasta $20.000.000 a 24 meses con una TNA del 0%, y la segunda, de hasta $30.000.000 a 12 meses, también con una TNA del 0%. Por su parte, para el modelo Titano, Fiat dispone de una línea de crédito especial a tasa fija, con financiación de hasta $35.000.000 a 12 meses y una TNA del 0%.

Complementariamente, la marca presenta una alternativa con créditos UVA a 36 meses con tasa 0%, que permite financiar hasta $30.000.000, ofreciendo una opción atractiva para quienes valoran la estabilidad de cuotas sin interés en un contexto de inflación.

Con estas soluciones, Fiat Argentina refuerza su estrategia de acompañar a sus clientes con propuestas financieras accesibles, competitivas y variadas, facilitando el acceso a toda su gama de productos y consolidando su posicionamiento en el mercado local.

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