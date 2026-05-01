Nuevo Fiat 500e 2026: precios, autonomía y detalles del lanzamiento

El Fiat 500e 2026 llegará a los concesionarios de EE. UU. este verano con una autonomía de 240 km y un nuevo tono inspirado en los atardeceres de Miami.

El icónico Fiat 500e se actualiza para el año modelo 2026, reafirmando su posición como el vehículo eléctrico de pasajeros más liviano del mercado estadounidense. Esta nueva entrega, que llegará a los concesionarios en el verano de 2026, combina el diseño inconfundible de la marca con una propuesta de movilidad sostenible enfocada en el entorno urbano.

La gran novedad estética es la incorporación del color Miami Sunset a una paleta que ya destaca por su originalidad, sumándose a opciones como el Rose Gold, Tennis Ball, Marine Layer Mist y el Red by (RED).

Desempeño y Eficiencia Eléctrica El Fiat 500e está diseñado bajo la premisa de que la forma sigue a la función, optimizando cada material para lograr un peso de apenas 1.360 kg, lo que mejora su agilidad y eficiencia:

Autonomía: Ofrece un alcance estimado de 240 kilómetros con una sola carga, ideal para los trayectos diarios en la ciudad.

Batería: Cuenta con una unidad de 42 kWh .

Tiempos de carga: Gracias a su cargador de a bordo de 11 kW, puede completarse una carga total en aproximadamente seis horas utilizando un cargador de pared de Nivel 2. Fiat 500e Fiat 500e Fiat Versiones y Precios en EE. UU. Para 2026, Fiat simplifica su oferta en dos niveles de equipamiento, manteniendo la esencia accesible y estilizada del modelo: