El Fiat Fastback, el primer SUV Coupé de la marca en Brasil, alcanza las 200.000 unidades producidas

El Fastback , el primer SUV Coupé de Fiat en Brasil, superó la marca de 200.000 unidades producidas en menos de cuatro años desde su lanzamiento. Sinónimo de confort, tecnología y rendimiento, este modelo, fabricado en la planta automotriz Stellantis de Betim (MG), llegó al mercado en septiembre de 2022.

Imponente y versátil, el Fiat Fastback fue el segundo SUV producido por Fiat en Brasil, y su gama ofrece tres tipos de motores y cinco versiones para satisfacer las necesidades de diferentes públicos. El motor T200 equipa la versión Fastback Turbo 200 AT, mientras que el T200 Hybrid impulsa las versiones Audace e Impetus, y el potente motor T270 equipa la Edición Limitada y el Abarth, un modelo que forma parte de la división deportiva de Fiat .

Además de su amplia gama de motores y versiones, el Fastback destaca en el mercado por combinar las cualidades de un SUV , como su tamaño robusto y su gran altura libre al suelo, con las mejores características de un coupé. El modelo también cuenta con el baúl más grande de su categoría, con una capacidad de 600 litros, y un interior espacioso y confortable.

"El Fastback llegó para ampliar la presencia de Fiat en un segmento estratégico y, desde entonces, ha sido un éxito. Hoy celebramos la producción de 200.000 unidades. El modelo cuenta con un diseño impactante, alta tecnología y un excelente rendimiento en las tres opciones de motorización disponibles. Seguimos centrados en el desarrollo de productos, ofreciendo soluciones cada vez más relevantes para nuestros clientes", comentó Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

En su gama actual, el Fastback ha evolucionado en términos de diseño, confort y tecnología. El modelo ha adquirido una nueva dimensión con líneas más rectas y precisas, un acabado negro brillante en las tomas de aire delanteras y el paquete de techo solar, disponible para las versiones Impetus T200 Hybrid y Limited Edition, que añade un techo solar panorámico, faros antiniebla LED, iluminación en las viseras parasol y monitorización de punto ciego, elevando el nivel de sofisticación del Coupé.

El SUV también ofrece un paquete ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) a partir de la versión Audace, un panel de instrumentos totalmente digital, un sistema multimedia de 10,1 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y un cargador inalámbrico para teléfonos móviles.

Fiat Fastback Abarth

El Fastback Abarth, una versión perteneciente a la división deportiva de Fiat, llegó al mercado en 2023 y está equipado con el potente motor T270, que entrega hasta 185 hp y 270 Nm de torque. Esta versión también cuenta con características exclusivas para un rendimiento superior y, combinada con una transmisión automática de seis velocidades, convierte al Fastback en el SUV más rápido de Brasil entre sus competidores, capaz de alcanzar los 100 km/h en 7,6 segundos, con una velocidad máxima de 220 km/h (con etanol).

El Fastback Abarth también ofrece el sistema ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor), techo solar panorámico de serie con apertura eléctrica de la cortinilla, centro multimedia de 10,1 pulgadas, cargador de inducción con ventilación, cuadro de instrumentos digital completo de 7 pulgadas específico de Abarth, así como acceso sin llave Keyless Entry'n Go y arranque remoto.