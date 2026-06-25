Opel Corsa D: a 20 años de la generación que revolucionó los autos chicos

La cuarta generación del Opel Corsa celebra su vigésimo aniversario repasando las variantes de alto rendimiento que marcaron su trayectoria.

El posicionamiento comercial del Opel Corsa en los principales mercados europeos se sostiene sobre una trayectoria de largo aliento. Mientras la línea actual consolida su liderazgo de ventas en territorio alemán, la corporación conmemora el vigésimo aniversario de un pilar fundamental en su historia: el Opel Corsa D.

Presentado oficialmente en julio de 2006 durante el Salón Internacional del Automóvil Británico, esta cuarta generación asumió el desafío de modernizar los criterios de habitabilidad, eficiencia y dinámica que la marca había instaurado con el modelo original de 1982.

El desarrollo del Corsa D se estructuró a partir de dos fisonomías de carrocería bien diferenciadas y con perfiles de uso independientes, extendiendo su longitud total hasta los 3,999 metros. La variante de tres puertas adoptó trazos afilados, hombros marcados y una caída de techo de estilo coupé para captar al público de espíritu deportivo.

Por su parte, la ejecución de cinco puertas prolongó la línea del techo y amplió la superficie vidriada para priorizar el confort de los pasajeros y la funcionalidad familiar.

Opel Corsa D Opel Pionero en soluciones prácticas: Los sistemas FlexFix y DualFloor El equipo de ingeniería de la marca utilizó la cuarta generación del modelo para democratizar tecnologías e ideas de modularidad que eran poco frecuentes en el segmento de los vehículos urbanos: