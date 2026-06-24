RAM presentó la nueva Dakota Big Horn: así es la versión entrada de la pick-up
Esta nueva versión complementa la gama de la pick-up de RAM, con un precio de lanzamiento de 249.990 reales a través de ventas directas.
La nueva familia Ram Dakota sigue creciendo. Tras el lanzamiento de la Laramie Night Edition, presentada en la última Agrishow, la primera pick-up mediana de Ram desde su independencia en 2009, amplía su gama con la innovadora Dakota Big Horn.
Esta nueva versión tiene un precio de lanzamiento de R$ 249.990 en el modelo de venta directa, convirtiéndose en el nuevo punto de entrada a la familia Ram Dakota y la camioneta mediana de entrada más completa de su categoría.
La versión Big Horn se suma a la gama que incluye Warlock, Laramie y Laramie Night Edition, que se venden con entrega inmediata y condiciones como altos valores de intercambio para vehículos usados y tipos de interés cero.
Qué motor tiene la RAM Dakota
Bajo el capó, la Ram Dakota incorpora un conjunto mecánico eficiente y de alto rendimiento, diseñado para el mercado latinoamericano:
Motor: Turbodiésel de 2.2 litros.
Rendimiento: Entrega 200 CV de potencia y un torque de 450 Nm.
Transmisión: Automática de ocho velocidades.
Capacidad de remolque: Alcanza los 3.500 kg (con enganche Mopar incluido).
Volumen de carga: La caja permite transportar hasta 1.020 kg en un volumen de 1.210 litros.