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RAM presentó la nueva Dakota Big Horn: así es la versión entrada de la pick-up

Esta nueva versión complementa la gama de la pick-up de RAM, con un precio de lanzamiento de 249.990 reales a través de ventas directas.

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RAM Dakota Big Horn

RAM Dakota Big Horn

La nueva familia Ram Dakota sigue creciendo. Tras el lanzamiento de la Laramie Night Edition, presentada en la última Agrishow, la primera pick-up mediana de Ram desde su independencia en 2009, amplía su gama con la innovadora Dakota Big Horn.

Esta nueva versión tiene un precio de lanzamiento de R$ 249.990 en el modelo de venta directa, convirtiéndose en el nuevo punto de entrada a la familia Ram Dakota y la camioneta mediana de entrada más completa de su categoría.

La versión Big Horn se suma a la gama que incluye Warlock, Laramie y Laramie Night Edition, que se venden con entrega inmediata y condiciones como altos valores de intercambio para vehículos usados y tipos de interés cero.

RAM Dakota

RAM Dakota

Qué motor tiene la RAM Dakota

Bajo el capó, la Ram Dakota incorpora un conjunto mecánico eficiente y de alto rendimiento, diseñado para el mercado latinoamericano:

  • Motor: Turbodiésel de 2.2 litros.

  • Rendimiento: Entrega 200 CV de potencia y un torque de 450 Nm.

  • Transmisión: Automática de ocho velocidades.

  • Capacidad de remolque: Alcanza los 3.500 kg (con enganche Mopar incluido).

  • Volumen de carga: La caja permite transportar hasta 1.020 kg en un volumen de 1.210 litros.

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