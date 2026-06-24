RAM presentó la nueva Dakota Big Horn: así es la versión entrada de la pick-up

Esta nueva versión complementa la gama de la pick-up de RAM, con un precio de lanzamiento de 249.990 reales a través de ventas directas.

La nueva familia Ram Dakota sigue creciendo. Tras el lanzamiento de la Laramie Night Edition, presentada en la última Agrishow, la primera pick-up mediana de Ram desde su independencia en 2009, amplía su gama con la innovadora Dakota Big Horn.

Esta nueva versión tiene un precio de lanzamiento de R$ 249.990 en el modelo de venta directa, convirtiéndose en el nuevo punto de entrada a la familia Ram Dakota y la camioneta mediana de entrada más completa de su categoría.

La versión Big Horn se suma a la gama que incluye Warlock, Laramie y Laramie Night Edition, que se venden con entrega inmediata y condiciones como altos valores de intercambio para vehículos usados y tipos de interés cero.

RAM Dakota Qué motor tiene la RAM Dakota Bajo el capó, la Ram Dakota incorpora un conjunto mecánico eficiente y de alto rendimiento, diseñado para el mercado latinoamericano: