Mercedes Benz cumple 100 años: la historia de la fusión que cambió la industria automotor

Mercedes Benz conmemora un siglo desde la consolidación jurídica de Daimler-Benz AG, la unión que entrelazó el legado de los dos pioneros del automóvil moderno.

Existen acontecimientos que no solo marcan el devenir de una compañía, sino que reconfiguran por completo la evolución tecnológica de una industria. La firma alemana Mercedes Benz conmemora el centenario de su fundación formal, un hito que comenzó a estructurarse los días 28 y 29 de junio de 1926 con la constitución jurídica de la entonces Daimler-Benz AG.

Esta unión estratégica fusionó las líneas de desarrollo de los dos inventores independientes más célebres del vehículo automotor: Carl Benz, quien patentó el primer auto de la historia en 1886, y Gottlieb Daimler, creador del primer carruaje de cuatro ruedas motorizado en ese mismo período.

La integración de ambas empresas predecesoras entró en vigor de forma retroactiva el 1 de enero de 1926, tras un período de preparación meticulosa coordinado mediante una empresa conjunta iniciada en 1924. Un paso definitivo en la construcción de su identidad comercial ocurrió el 21 de agosto de 1926 con el registro formal de su marca en la oficina de patentes: la representativa estrella de tres puntas de Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) rodeada por la corona de laurel de Benz & Cie., unificando las denominaciones "Mercedes" y "Benz" en un único blasón que los modelos de la casa de Stuttgart lucen con orgullo hasta la actualidad.

Mercedes Benz cumple 100 años Mercedes Benz El debut en el Salón de Berlín de 1926 y los primeros modelos de serie La consolidación de la nueva estructura industrial se respaldó de inmediato con una agresiva ofensiva de productos. La presentación oficial de Mercedes-Benz ante el público masivo tuvo lugar en el Salón del Automóvil de Berlín, celebrado del 29 de octubre al 7 de noviembre de 1926, un evento que causó un fuerte impacto en los medios especializados de la época al exhibir el primer catálogo unificado de la corporación.

El despliegue inicial en la muestra de Berlín incluyó los estrenos mundiales de turismos que sentaron las bases mecánicas de la firma: