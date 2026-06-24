Mercedes Benz cumple 100 años: la historia de la fusión que cambió la industria automotor
Mercedes Benz conmemora un siglo desde la consolidación jurídica de Daimler-Benz AG, la unión que entrelazó el legado de los dos pioneros del automóvil moderno.
Existen acontecimientos que no solo marcan el devenir de una compañía, sino que reconfiguran por completo la evolución tecnológica de una industria. La firma alemana Mercedes Benz conmemora el centenario de su fundación formal, un hito que comenzó a estructurarse los días 28 y 29 de junio de 1926 con la constitución jurídica de la entonces Daimler-Benz AG.
Esta unión estratégica fusionó las líneas de desarrollo de los dos inventores independientes más célebres del vehículo automotor: Carl Benz, quien patentó el primer auto de la historia en 1886, y Gottlieb Daimler, creador del primer carruaje de cuatro ruedas motorizado en ese mismo período.
La integración de ambas empresas predecesoras entró en vigor de forma retroactiva el 1 de enero de 1926, tras un período de preparación meticulosa coordinado mediante una empresa conjunta iniciada en 1924. Un paso definitivo en la construcción de su identidad comercial ocurrió el 21 de agosto de 1926 con el registro formal de su marca en la oficina de patentes: la representativa estrella de tres puntas de Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) rodeada por la corona de laurel de Benz & Cie., unificando las denominaciones "Mercedes" y "Benz" en un único blasón que los modelos de la casa de Stuttgart lucen con orgullo hasta la actualidad.
El debut en el Salón de Berlín de 1926 y los primeros modelos de serie
La consolidación de la nueva estructura industrial se respaldó de inmediato con una agresiva ofensiva de productos. La presentación oficial de Mercedes-Benz ante el público masivo tuvo lugar en el Salón del Automóvil de Berlín, celebrado del 29 de octubre al 7 de noviembre de 1926, un evento que causó un fuerte impacto en los medios especializados de la época al exhibir el primer catálogo unificado de la corporación.
El despliegue inicial en la muestra de Berlín incluyó los estrenos mundiales de turismos que sentaron las bases mecánicas de la firma:
Mercedes-Benz 8/38 PS (W 02): Un modelo desarrollado para ofrecer confiabilidad y un comportamiento dinámico equilibrado en el uso diario.
Mercedes-Benz 12/55 PS (W 03): Una berlina de mayor porte diseñada para los usuarios que demandaban prestaciones superiores en trayectos largos.
Modelo K: Presentado también en la exhibición, este vehículo de alto rendimiento se incorporó formalmente a la red de ventas en abril de 1927 como el buque insignia de corte deportivo de la compañía, orientado a una clientela exclusiva.
En paralelo, la exposición sirvió de plataforma para introducir una línea renovada de vehículos comerciales pesados. Este catálogo abarcó los camiones L 1, L 2 y L 5, aptos para gestionar cargas útiles de una a cinco toneladas, los chasis de bastidor rebajado N 1 y N 2, y el innovador chasis NJ 5, una solución de ingeniería de cabina avanzada concebida específicamente para el carrozado de colectivos y camiones de distribución urbana.
Evolución histórica: De las innovaciones en seguridad a la plataforma digital
A lo largo de sus cien años de trayectoria, Mercedes-Benz expandió su penetración comercial basándose en la experiencia en ingeniería, la calidad de componentes y una constante cultura de innovación. Durante la década de 1950, la firma incrementó sus índices de exportación, consolidando su reconocimiento en los cinco continentes mediante el lanzamiento de vehículos que definieron la fisonomía de la movilidad moderna.
A partir de las décadas de 1960 y 1970, el foco de la ingeniería de Stuttgart se orientó de manera prioritaria hacia el desarrollo de patentes de seguridad activa y pasiva y la mejora del confort de marcha, erigiéndose en el referente tecnológico de la industria. Hacia los años 80, la penetración en nuevos segmentos comerciales y una estrategia de comunicación global unificada expandieron el volumen de producción de la marca a escala masiva.
Con la llegada del nuevo milenio y los desafíos del siglo XXI, la marca combinó su herencia clásica con las tendencias que dominan el transporte contemporáneo. Desde el año 2000, la introducción de sistemas de asistencia inteligente a la conducción, interfaces de conectividad digital y mecánicas amigables con el medio ambiente marcaron el rumbo de la empresa. Hoy en día, Mercedes-Benz asimila la electromovilidad, la digitalización y la sustentabilidad en sus procesos de manufactura, transformando su tradicional carácter industrial en una plataforma cultural y tecnológica integral preparada para los próximos desafíos del sector automotor.