Subaru presenta una versión especial del Crosstrek

Subaru presenta el nuevo Crosstrek 4Wild, un modelo que se alinea directamente a una historia marcada por vehículos de fuerte personalidad. Esta nueva propuesta, limitada a 100 unidades, combina carácter con una mecánica ya consolidada como referente gracias a su sistema de tracción integral AWD y a la tecnología híbrida e-BOXER.

El nuevo Crosstrek 4Wild cuenta con un diseño más imponente que mezcla principalmente los colores negro y naranja. El frontal con parrilla en forma de malla, faros LED tridimensionales y capó elevado, se completa con un vinilo que incluye la decoración 4Wild simbolizando con el dibujo de una montaña, el espíritu aventurero de la marca.

En el lateral, las molduras específicas con vinilo en la parte superior, el vinilo del pilar C y el logo 4Wild en la puerta delantera complementan el diseño robusto del modelo. La parte trasera se distingue por el techo que se inclina sobre el portón con vinilo negro rodeando el logo de la marca, y un protector específico para la zona de carga además de las luces LED y su característico paragolpes trasero.

Por último, el Subaru Crosstrek 4Wild calza unas llantas de aleación negras de 18 pulgadas con un toque naranja que completan el diseño exterior.

El interior, que apuesta por un enfoque funcional orientado al conductor, incorpora una pantalla central táctil Full HD de 11,6 pulgadas, asientos traseros modulables y un gran espacio de carga con hasta 1.314 litros de baúl. Asimismo, para esta edición especial se han desarrollado vinilos para el marco de la puerta, alfombrillas de goma y un volante con estilo 4Wild.

En el plano mecánico, como no podía ser de otra manera en un Subaru, el Crosstrek 4Wild incluye la tracción integral simétrica AWD permanente, que garantiza estabilidad, control y respuesta inmediata en cualquier superficie, y la tecnología híbrida e-BOXER.

El conjunto híbrido integra un motor 2.0 Boxer de cuatro cilindros que entrega 153 HP de potencia máxima y 248 Nm de par motor, optimizando eficiencia y rendimiento. La transmisión Lineartronic de siete velocidades con motor eléctrico integrado ofrece un sistema compacto y ligero, mientras que la altura libre al suelo de 22 cm y sus ángulos de ataque, ventral y salida consolidan su capacidad off-road.

Precio del Subaru Crosstrek

Basada en los acabados Field y Touring del Crosstrek, esta versión exclusiva 4Wild se ofrece a partir de 36.300 euros.