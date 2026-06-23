Todo sobre el BMW M Concept Neue Klasse: el deportivo de cuatro motores que debutó en Le Mans

BMW M reveló un prototipo de tracción integral inteligente que establece las bases estéticas de su próxima generación a batería.

El marco de las 24 Horas de Le Mans funcionó como el escenario para el debut global del BMW M Concept Neue Klasse. Este prototipo expone los lineamientos del lenguaje de diseño de la división de alta performance de la firma bávara con vistas a su próxima generación de vehículos comerciales a batería.

Arquitectura exterior: Forma, función y soluciones aerodinámicas La carrocería del conceptual reinterpreta las proporciones clásicas de la marca mediante trazos limpios, salpicaderas ensanchadas de fisonomía musculosa y una marcada sección de hombros. La sección frontal adopta la fisonomía orientada hacia adelante conocida como "nariz de tiburón", integrando los proyectores principales y la parrilla de doble riñón en una sola unidad digital con efecto de profundidad tridimensional.

Entre sus innovaciones visuales y de rendimiento se destacan:

Firma lumínica M Yellow Lights: Las ópticas frontales proyectan una luz amarilla en clara alusión a los vehículos de carreras de las categorías GT y al prototipo de resistencia BMW M Hybrid V8. Esta configuración se convertirá en un elemento distintivo para las futuras variantes de calle de la división.

Diseño frontal tipo Trimarán: El paragolpes de tres secciones se inspira en el casco de los veleros de alta velocidad. Esta disposición técnica provee el soporte estructural necesario para el faldón divisor inferior (splitter) y optimiza la canalización del aire.

Refrigeración integrada: El capot presenta una marcada hendidura en formato de "V" que oficia como salida de aire activa para asistir al sistema de enfriamiento del tren motriz eléctrico de alta potencia.

Espejos retrovisores optimizados: Los espejos M aero fueron reconfigurados con aletas aerodinámicas especiales y lucen los tonos tradicionales de la división deportiva.

Remate posterior de alta carga: El sector trasero complementa el patrón trimarán con un difusor flotante enmarcado por las luces tridimensionales Track Lights. En la parte superior de la tapa de baúl, un prominente alerón de tipo "cola de pato" incrementa la sustentación negativa sobre el eje trasero para asegurar la estabilidad a altas velocidades. BMW M Concept Neue Klasse BMW Sustitución de carbono: Introducción de componentes de fibra natural Una de las principales novedades de ingeniería aplicadas al BMW M Concept Neue Klasse radica en la utilización de elementos de fibra natural en reemplazo de los tradicionales apliques de fibra de carbono. Este componente ecológico se incorporó en piezas neurálgicas expuestas a la fricción del aire, tales como el divisor delantero, el extractor dispuesto en el capot y la estructura del difusor posterior.

Por primera vez, este tejido de origen biológico recibe un tratamiento superficial refinado que permite lucir el logotipo de la división integrado en los gráficos del techo. La estética exterior se completa con el exclusivo esquema de pintura metalizada Monza Red y llantas de aleación provistas de fijación por tuerca central, codificadas con los colores azul y rojo del esquema deportivo tradicional de la firma.