DS develó los detalles de su nuevo buque insignia a batería con una silueta que desafía los segmentos convencionales.

Todo sobre el DS Nº8: diseño de vanguardia, 350 CV y 750 km de autonomía

Todo sobre el DS Nº8: diseño de vanguardia, 350 CV y 750 km de autonomía

Todo sobre el DS Nº8: diseño de vanguardia, 350 CV y 750 km de autonomía

El universo de los autos de representación asiste a una transformación de sus códigos tradicionales mediante propuestas que buscan romper con el conservadurismo estético y técnico. Bajo esta premisa de evolución disruptiva, DS introdujo de manera oficial el nuevo DS Nº8.

Este modelo, fuertemente inspirado en las líneas conceptuales del concept-car DS Aero Lounge, elude las clasificaciones convencionales al fusionar rasgos morfológicos de los SUV con el dinamismo de las siluetas estilo coupé.

El DS Nº8 no solo rinde tributo al legado histórico de innovación del DS original de 1955, sino que establece un estándar industrial inédito para la marca en términos de eficiencia, habitabilidad y rendimiento dinámico. Concebido como un manifiesto sobre el arte de viajar, el vehículo equilibra un temperamento sofisticado con los requerimientos prácticos del uso cotidiano o los trayectos de larga distancia en ruta.

Todo sobre el DS Nº8: diseño de vanguardia, 350 CV y 750 km de autonomía DS Aerodinámica de precisión y diseño exterior El desarrollo del contorno de la carrocería del DS Nº8 se subordinó a la obtención de los máximos índices de eficiencia energética, un factor decisivo en la arquitectura de vehículos impulsados por baterías. Sus trazos afilados posibilitaron la obtención de un coeficiente de arrastre (Cx) de 0,24, valores que optimizan de forma notable el flujo de aire perimetral. Esta dedicación de ingeniería en el túnel de viento permitió incrementar la autonomía eléctrica en hasta 60 kilómetros bajo ciclo mixto WLTP y en 75 kilómetros adicionales durante la circulación sostenida en autopistas.

El porte del rodado revela proporciones armónicas de gran aplomo en el asfalto, configurando una longitud de 4,82 metros, un ancho de 1,90 metros y una altura de 1,58 metros. El diseño del frontal adopta la identidad visual de la marca a través de soluciones tecnológicas de iluminación avanzadas: