Todo sobre el DS Nº8: diseño de vanguardia, 350 CV y 750 km de autonomía
DS develó los detalles de su nuevo buque insignia a batería con una silueta que desafía los segmentos convencionales.
El universo de los autos de representación asiste a una transformación de sus códigos tradicionales mediante propuestas que buscan romper con el conservadurismo estético y técnico. Bajo esta premisa de evolución disruptiva, DS introdujo de manera oficial el nuevo DS Nº8.
Este modelo, fuertemente inspirado en las líneas conceptuales del concept-car DS Aero Lounge, elude las clasificaciones convencionales al fusionar rasgos morfológicos de los SUV con el dinamismo de las siluetas estilo coupé.
El DS Nº8 no solo rinde tributo al legado histórico de innovación del DS original de 1955, sino que establece un estándar industrial inédito para la marca en términos de eficiencia, habitabilidad y rendimiento dinámico. Concebido como un manifiesto sobre el arte de viajar, el vehículo equilibra un temperamento sofisticado con los requerimientos prácticos del uso cotidiano o los trayectos de larga distancia en ruta.
Aerodinámica de precisión y diseño exterior
El desarrollo del contorno de la carrocería del DS Nº8 se subordinó a la obtención de los máximos índices de eficiencia energética, un factor decisivo en la arquitectura de vehículos impulsados por baterías. Sus trazos afilados posibilitaron la obtención de un coeficiente de arrastre (Cx) de 0,24, valores que optimizan de forma notable el flujo de aire perimetral. Esta dedicación de ingeniería en el túnel de viento permitió incrementar la autonomía eléctrica en hasta 60 kilómetros bajo ciclo mixto WLTP y en 75 kilómetros adicionales durante la circulación sostenida en autopistas.
El porte del rodado revela proporciones armónicas de gran aplomo en el asfalto, configurando una longitud de 4,82 metros, un ancho de 1,90 metros y una altura de 1,58 metros. El diseño del frontal adopta la identidad visual de la marca a través de soluciones tecnológicas de iluminación avanzadas:
Calandra Luminascreen: Parrilla frontal retroiluminada que genera una escena lumínica para encuadrar el emblema central mediante haces de luz dispuestos verticalmente.
Firma DS LIGHT VEIL: Ópticas compuestas por tres módulos específicos delimitados por un conjunto de 8 diodos led que reproducen el característico grabado decorativo de alta relojería Clous de Paris.
Sistema DS Lightblade: Luces de conducción diurna con morfología en "V" que ensanchan visualmente el sector delantero, reforzando la presencia del vehículo en la calle.
Opciones de propulsión y rendimiento en ruta
Desarrollado sobre la arquitectura de componentes de Stellantis, el DS Nº8 introduce una oferta de motores síncronos diseñados para brindar una entrega de torque lineal y un confort de marcha superior. La gama se estructura sobre tres niveles de potencia bien definidos:
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Entrada de gama: Configuración de 230 CV asociada a tracción delantera.
Rendimiento intermedio: Variante de 245 CV con enfoque optimizado para eficiencia.
Tope de línea: Opción prestacional de 350 CV complementada con un esquema de tracción integral 4x4.
Gracias a la implementación de paquetes de baterías de última generación y alta densidad, el utilitario alcanza un rango de autonomía homologado de 750 kilómetros bajo el estándar de medición WLTP, el cual se proyecta en torno a los 500 kilómetros reales en condiciones de velocidad constante en vías rápidas. Estas prestaciones, combinadas con una arquitectura electrónica que admite tiempos de recarga ultrarrápidos en estaciones de corriente continua, eliminan las fricciones logísticas típicas de las grandes distancias.
Habitáculo bajo la premisa de la "Serenidad Dinámica"
En el interior, el DS Nº8 maximiza el espacio disponible gracias a una distancia entre ejes optimizada, lo que se traduce en un generoso espacio para las piernas en las plazas traseras y en un compartimento de carga posterior con un volumen de baúl de 620 litros. El entorno de la cabina sigue las directrices del concepto de serenidad dinámica, una filosofía de diseño orientada a recrear una atmósfera de calma, aislamiento acústico y control total sobre el camino.
El habitáculo fusiona la confección artesanal mediante tapizados y revestimientos seleccionados con soluciones digitales integradas, destacándose la presencia de la interfaz de infoentretenimiento DS IRIS de última generación.
Finalmente, el comportamiento dinámico se ve respaldado por el sistema de suspensión activa de la marca, dispositivo de referencia que utiliza cámaras frontales para leer las imperfecciones de la calzada en tiempo real, adaptando de manera predictiva la dureza de los amortiguadores para neutralizar las vibraciones antes de que lleguen a los pasajeros.