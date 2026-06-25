Todo sobre el nuevo Toyota RAV4 Hybrid: el SUV eléctrico que se fabricará en Estados Unidos

El complejo industrial de Toyota alcanzó un hito de relevancia dentro de sus cuarenta años de trayectoria operativa en los Estados Unidos. Como resultado de una serie de desembolsos económicos que alcanzaron la cifra de 2.000 millones de dólares a lo largo de los últimos dos años, la histórica planta de Georgetown puso en marcha de manera oficial la producción del nuevo Toyota RAV4 Hybrid .

Esta incorporación no solo amplía la capacidad de manufactura de la corporación en la región, sino que responde de manera directa al incremento en la demanda de plataformas de propulsión híbrida dentro del segmento de los SUV compactos.

La llegada de este modelo consolida el esquema diversificado de la compañía japonesa respecto a la electrificación automotor. En sintonía con este plan de expansión, las instalaciones del estado de Kentucky se encuentran completando las fases previas para el lanzamiento comercial de una inédita variante 100% a batería: el Highlander Battery Electric Vehicle , cuyo inicio de producción en serie está pautado de manera efectiva para septiembre de 2026.

En paralelo al inicio de las líneas de montaje del RAV4 híbrido, el fabricante japonés dio inicio a las obras de construcción de una planta de pintura de última generación . Este desarrollo de ingeniería civil y de procesos fue proyectado para constituirse en el principal referente de eficiencia y flexibilidad de producción para la empresa a nivel internacional.

Reducción de la huella de carbono: El nuevo proceso industrial disminuirá los índices de emisiones de compuestos de carbono en un 30% en comparación con los esquemas de pintura convencionales utilizados en la actualidad.

Optimización de recursos hídricos: La tecnología aplicada en los ciclos de filtrado y aplicación permitirá ahorrar un volumen estimado de 1,5 millones de galones de agua de manera anual.

Toyota RAV4 Hybrid Toyota

Con motivo de estas celebraciones industriales y buscando apuntalar el desarrollo de las futuras generaciones de especialistas técnicos, la firma automotriz formalizó una donación de 500.000 dólares destinada al Bluegrass Community and Technical College (BCTC). Estos recursos financieros se aplicarán de forma directa a la creación de un nuevo centro regional de capacitación laboral.

La iniciativa contempla programas de entrenamiento práctico diseñados tanto para preparar a los estudiantes de la región de Bluegrass que busquen insertarse en el mercado laboral, como para actualizar y perfeccionar las aptitudes técnicas del personal que se desempeña actualmente en los entornos de manufactura avanzada y automatizada.

Desde el inicio de sus operaciones fabriles hace 40 años, la sede de Toyota Kentucky acumuló un volumen de inversión total superior a los 12.000 millones de dólares, período en el cual salieron de sus líneas de montaje un total de 15 millones de vehículos ensamblados. En la actualidad, este polo industrial se posiciona como una de las estructuras de producción más estables de la marca fuera de Japón, brindando empleo directo a casi 10.000 operarios y especialistas en el estado de Kentucky.