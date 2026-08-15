Así anda el Toyota Crown: un emblema con historia

El Toyota Crown es mucho más que un modelo nuevo en la oferta local: es el regreso de un nombre con casi 70 años de historia. Nacido en 1955 como unos de los primeros autos producidos en serie por Toyota, el Crown se consolidó en Japón como el sedán ejecutivo por excelencia, incluso como vehículo presidencial.

A lo largo de dieciséis generaciones mantuvo ese rol de buque insignia. En su última evolución, la marca rompió con la sobriedad del sedán tradicional y lo transformó en un “sedán crossover” de silueta fastback, con mayor altura del piso y una postura más elevada. Llega a la Argentina importado desde Japón, en volumen limitado y en una única versión Platinum HEV 2.4T, como una propuesta semi-premium dentro del universo Toyota , un escalón por debajo de Lexus pero claramente por encima del resto de la gama.

En el mercado argentino se posiciona como una alternativa distinta a los sedanes tradicionales. No es un ejecutivo discreto ni un SUV convencional: combina la fluidez y la eficiencia de un sedán con la comodidad de acceso y la presencia de un crossover.

Mide casi 5 metros de largo (4.980 mm), 1.840 mm de ancho y 1.555 mm de alto, con una batalla de 2.850 mm y un baúl de 433 litros. Esa combinación de proporciones y despeje le otorga un carácter propio que lo diferencia en las calles.

El diseño es uno de sus mayores atractivos. La altura elevada se apoya en las imponentes llantas de 21 pulgadas (las más grandes jamás montadas de fábrica en un sedán Toyota) calzadas con neumáticos 225/45 R21. En la trompa se destaca una generosa parrilla con formas de rombos y faros LED afilados unidos por una tira luminosa. Un detalle de jerarquía: en el frente no lleva el emblema tradicional de Toyota , sino el histórico símbolo de la corona, reserva de exclusividad; el logo de la marca aparece solo en la cola. Líneas fluidas, pasarruedas musculosos, cromados en los marcos de las ventanillas y acabados en negro piano completan un look que mezcla elegancia con un toque deportivo y moderno.

Gran confort interior y destacado equipamiento en el Toyota Crown

El interior refuerza esa sensación de producto de alta gama. La calidad de materiales se acerca a la de un Lexus: cuero microperforado, inserciones símil metal, superficies suaves al tacto y un excelente nivel de aislamiento acústico. Los asientos delanteros son eléctricos, con calefacción, ventilación, apoyo lumbar y memoria. El techo panorámico, la iluminación ambiental LED, el tablero digital de 12,3 pulgadas, la pantalla multimedia de igual tamaño (con Apple CarPlay y Android Auto), el head-up display, la cámara 360 grados y el cargador inalámbrico conforman un equipamiento completo. La posición de manejo es más alta que en un sedán clásico, lo que facilita el acceso y ofrece una visión privilegiada, sin perder la sensación de estar al volante de un vehículo dinámico.

Toyota Crown 2026

Motor híbrido y tracción integral

Bajo el capot trabaja un sofisticado sistema híbrido. Un motor naftero 2.4 litros de cuatro cilindros con turbo entrega 272 CV y 460 Nm, al que se suman dos motores eléctricos (83 CV adelante y 80 CV atrás). La potencia combinada alcanza los 349 CV y el torque máximo combinado es de 550 Nm. La transmisión es automática de seis velocidades y la tracción es integral e-AWD, que distribuye la fuerza electrónicamente entre ambos ejes según las necesidades. Las prestaciones son sobresalientes: acelera de 0 a 100 km/h en alrededor en 6,3 segundos y la velocidad máxima está limitada a 200 km/h. El consumo promedio ronda los 6,3 l/100 km enntre ruta y ciudad , cifras aceptables para un vehículo de este peso y potencia. La respuesta del conjunto es inmediata y lineal; los tres motores trabajan en conjunto para entregar empuje generoso desde bajos regímenes, con una sensación de potencia que sorprende

Comportamiento

Las suspensiones priorizan el confort. Absorben muy bien irregularidades y baches, ofreciendo un andar suave y silencioso en ciudad y rutas. Sin embargo, a velocidades elevadas en autopista se percibe cierto balanceo y una calibración algo blanda, algo esperable en un auto pensado más para el confort que para la deportividad extrema. Los frenos tienen buena capacidad de detención y el pedal transmite un tacto progresivo y confiable. La dirección asistida eléctricamente es precisa y con buen peso, adecuada tanto para maniobras urbanas como para cruceros de ruta.

Alta seguridad

En seguridad el Crown es muy completo. Incorpora el paquete Toyota Safety Sense con sistema de pre-colisión, alerta de cambio de carril con asistencia de dirección, luces altas automáticas y control de crucero adaptativo. Este último permite elegir entre la función adaptativa (mantiene distancia con el vehículo precedente) o el modo de crucero tradicional a velocidad constante. Suma detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, ocho airbags, Advanced Park Assist para estacionamiento semiautónomo y cámara de visión perimetral.

Toyota Crown 2026

Precio y garantía

El precio actual se ubica en torno a los 80.500 dólares, luego de la eliminación o reducción de impuestos internos. Cuando se lanzó en 2024, con el impuesto al lujo vigente, se ofrecía por aproximadamente 136.000 dólares. Esa baja significativa lo vuelve más accesible dentro del segmento premium. Entre sus posibles rivales se encuentran sedanes y crossovers de marcas premium como el Lexus ES o NX, Mercedes-Benz Clase C o GLC, BMW Serie 3 o X3, Audi A4/A5 o Q5.

La garantía es un punto fuerte: actualmente se ofrece por 10 años (antes era de 5 años o 150.000 km, con extensión para componentes híbridos). Esto refuerza el significado de Toyota en Argentina: una marca sinónimo de confiabilidad, red de servicio amplia y bajo costo de mantenimiento. El Crown no solo suma prestigio y exclusividad a esa imagen, sino que demuestra que la firma japonesa también puede competir en el terreno del lujo y la tecnología avanzada sin abandonar sus valores tradicionales de durabilidad y eficiencia. En resumen, el Toyota Crown es una propuesta singular: un crossover de diseño audaz, con prestaciones de auto deportivo, alto confort y el respaldo de una marca de confianza. Para quienes buscan algo diferente a los sedanes clásicos y a los SUV más convencionales, representa una opción premium atractiva y ahora más accesible en el mercado argentino.