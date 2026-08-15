Renault Scenic E-Tech eléctrico: el SUV familiar de 220 CV
Reconocido con el galardón Car of the Year 2024, el modelo de Renault reinventa el concepto de vehículo familiar para la movilidad de cero emisiones.
Renault impulsa su estrategia de electrificación con el Scenic E-Tech eléctrico, modelo distinguido con el premio Car of the Year 2024. Concebido como una alternativa integral para el segmento familiar, el vehículo de cero emisiones combina espacio interior, eficiencia energética y tecnologías concebidas para trayectos urbanos y viajes de larga distancia.
La oferta comercial parte de un precio inicial de 36.600 €, posicionándose como una alternativa competitiva dentro de los SUV y monovolúmenes compactos en España.
Motorización de 220 CV y enfoque en la gran autonomía
Las variantes principales de la gama adoptan una planta motriz de 160 kW (220 CV), disponible en las terminaciones techno, esprit Alpine e iconic:
Rendimiento energético: Configurado para optimizar la autonomía en ruta y minimizar las paradas en viajes prolongados.
Gestión térmica: Incorpora bomba de calor de serie para reducir el impacto del clima sobre la carga de la batería.
Carga bidireccional (V2L): Integra la función Vehicle-to-Load, que habilita la entrega de energía eléctrica desde la batería del auto para alimentar dispositivos e instrumental externo.
Entorno digital openR link y confort en el habitáculo
El interior del Scenic E-Tech eléctrico combina materiales de origen reciclado con una arquitectura orientada a la conectividad de los pasajeros:
Ecosistema multimedia: El tablero dispone de una instrumentación digital de 12,3 pulgadas acompañada por una pantalla central de 12 pulgadas con el sistema openR link e integración de servicios Google, permitiendo la planificación inteligente de rutas con paradas de recarga sugeridas.
En materia de equipamiento de confort, incluye asientos y volante calefaccionados, portón de baúl con apertura eléctrica, cargador inalámbrico de celular y el techo panorámico opcional Solarbay. En las versiones más equipadas se añaden la función de masaje en las plazas delanteras, cámara con visión de 360 grados y un sistema de audio firmado por Harman Kardon.
Asistencias a la conducción y normativa de seguridad
Para dar cumplimiento a la reglamentación GSR2.C, el modelo incorpora una cámara para la detección de fatiga junto a un esquema de reconocimiento facial que identifica al conductor para ajustar sus configuraciones personalizadas.
El paquete de seguridad activa se complementa con:
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Regulador de velocidad adaptativo inteligente.
Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas.
Asistente de mantenimiento de carril y detector de punto ciego.
Alerta de colisión trasera y sistema Safe Exit para la apertura segura de puertas.
Puntos clave del Renault Scenic E-Tech eléctrico
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Distinción: Ganador del galardón Car of the Year 2024.
Potencia de la gama superior: Motor de 160 kW (220 CV).
Conectividad: Pantalla de 12 pulgadas con sistema openR link y Google integrado.
Tecnología energética: Sistema de carga bidireccional V2L y bomba de calor de serie.
Seguridad: Normativa GSR2.C, reconocimiento facial y cámara de fatiga.
Precio de partida: Desde 36.600 €.