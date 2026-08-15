Renault Scenic E-Tech eléctrico: el SUV familiar de 220 CV

Renault impulsa su estrategia de electrificación con el Scenic E-Tech eléctrico , modelo distinguido con el premio Car of the Year 2024 . Concebido como una alternativa integral para el segmento familiar, el vehículo de cero emisiones combina espacio interior, eficiencia energética y tecnologías concebidas para trayectos urbanos y viajes de larga distancia.

La oferta comercial parte de un precio inicial de 36.600 € , posicionándose como una alternativa competitiva dentro de los SUV y monovolúmenes compactos en España.

Las variantes principales de la gama adoptan una planta motriz de 160 kW (220 CV) , disponible en las terminaciones techno , esprit Alpine e iconic :

El interior del Scenic E-Tech eléctrico combina materiales de origen reciclado con una arquitectura orientada a la conectividad de los pasajeros:

Carga bidireccional (V2L): Integra la función Vehicle-to-Load, que habilita la entrega de energía eléctrica desde la batería del auto para alimentar dispositivos e instrumental externo.

Gestión térmica: Incorpora bomba de calor de serie para reducir el impacto del clima sobre la carga de la batería.

Rendimiento energético: Configurado para optimizar la autonomía en ruta y minimizar las paradas en viajes prolongados.

Ecosistema multimedia: El tablero dispone de una instrumentación digital de 12,3 pulgadas acompañada por una pantalla central de 12 pulgadas con el sistema openR link e integración de servicios Google , permitiendo la planificación inteligente de rutas con paradas de recarga sugeridas.

En materia de equipamiento de confort, incluye asientos y volante calefaccionados, portón de baúl con apertura eléctrica, cargador inalámbrico de celular y el techo panorámico opcional Solarbay. En las versiones más equipadas se añaden la función de masaje en las plazas delanteras, cámara con visión de 360 grados y un sistema de audio firmado por Harman Kardon.

Para dar cumplimiento a la reglamentación GSR2.C, el modelo incorpora una cámara para la detección de fatiga junto a un esquema de reconocimiento facial que identifica al conductor para ajustar sus configuraciones personalizadas.

El paquete de seguridad activa se complementa con:

Regulador de velocidad adaptativo inteligente.

Frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas.

Asistente de mantenimiento de carril y detector de punto ciego.

Alerta de colisión trasera y sistema Safe Exit para la apertura segura de puertas.

Renault Scenic mejora su autonomía y suma tecnología bidireccional Renault