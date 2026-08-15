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Jeep Grand Cherokee 2027: nuevas versiones Upland, Trailhawk y motor Hurricane 4

Jeep actualizó la gama de su SUV más vendido incorporando el motor turbo Hurricane 4 y nuevas terminaciones.

Redacción MDZ

Jeep Grand Cherokee 2027

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Jeep Grand Cherokee 2027

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Jeep oficializó las novedades para la línea 2027 del Grand Cherokee, el modelo con mayor volumen de ventas de la firma y del grupo Stellantis. La oferta se amplía con el reingreso y la suma de las versiones Trailhawk, Overland y la inédita Laredo Upland, combinando rendimiento fuera de camino con equipamiento de nivel superior.

Las unidades son producidas en las plantas estadounidenses de Detroit (Mack y Jefferson) y su arribo a los salones de venta está programado para finales de 2026, con pedidos ya habilitados.

Motorizaciones y capacidades offroad

La propuesta mecánica se estructura en dos opciones de planta impulsora según el nivel de equipamiento:

  • Motor V6 3.6 L: De serie en las versiones de entrada Laredo y Laredo X.

  • Motor Hurricane 4 2.0 L Turbo: De serie a partir de la versión Laredo Altitude y niveles superiores.

En materia de desempeño todoterreno, la plataforma entrega métricas de referencia dentro del segmento:

Cifras de desempeño: Despeje del suelo de 11,4 pulgadas (28,9 cm), ángulo de entrada de 36 grados, ángulo ventral de 24,4 grados, ángulo de salida de 30,3 grados y una capacidad de remolque máxima de 6.200 libras (2.812 kg).

Jeep Grand Cherokee 2027

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Novedades en equipamiento por versión y paleta de colores

La versión de acceso Laredo reemplaza la pantalla central de 8,4 pulgadas por una central de 10,1 pulgadas y renueva el diseño de llantas de 18 pulgadas. La variante Limited suma cargador inalámbrico, sensor de lluvia y llantas de 20 pulgadas, agregando espejos rebatibles eléctricamente en la variante Limited Reserve.

Por su parte, la nueva versión Laredo Upland ofrece un enfoque estético inspirado en el Trailhawk a un precio más accesible, incluyendo paragolpes específicos con ganchos de remolque en gris vapor, techo del color de la carrocería, detalles en gris neutro oscuro, asientos en polipiel Capri y neumáticos todoterreno 265/60 R18.

Estructura de precios en Estados Unidos

El catálogo del Jeep Grand Cherokee 2027 parte desde los siguientes valores sugeridos para el mercado norteamericano (incluyendo costos de flete):

  • Jeep Grand Cherokee (Gama desde): USD 41.515

  • Jeep Grand Cherokee Laredo Upland: USD 49.990

  • Jeep Grand Cherokee Trailhawk: USD 54.995

  • Jeep Grand Cherokee Overland: USD 57.895

Jeep Grand Cherokee 2027

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Puntos clave del Jeep Grand Cherokee 2027

  • Motores: V6 3.6L en versiones de entrada y Hurricane 4 2.0L Turbo en la gama media y alta.

  • Tecnología de serie: Pantalla multimedia de 10,1 pulgadas desde la versión Laredo.

  • Capacidad de remolque: Hasta 2.812 kg (6.200 lbs).

  • Nueva versión: Laredo Upland con estética y componentes todoterreno.

  • Disponibilidad: Pedidos abiertos; entregas a finales de 2026.

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