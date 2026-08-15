Jeep Grand Cherokee 2027: nuevas versiones Upland, Trailhawk y motor Hurricane 4

Jeep actualizó la gama de su SUV más vendido incorporando el motor turbo Hurricane 4 y nuevas terminaciones.

Jeep oficializó las novedades para la línea 2027 del Grand Cherokee, el modelo con mayor volumen de ventas de la firma y del grupo Stellantis. La oferta se amplía con el reingreso y la suma de las versiones Trailhawk, Overland y la inédita Laredo Upland, combinando rendimiento fuera de camino con equipamiento de nivel superior.

Las unidades son producidas en las plantas estadounidenses de Detroit (Mack y Jefferson) y su arribo a los salones de venta está programado para finales de 2026, con pedidos ya habilitados.

Motorizaciones y capacidades offroad La propuesta mecánica se estructura en dos opciones de planta impulsora según el nivel de equipamiento:

Motor V6 3.6 L: De serie en las versiones de entrada Laredo y Laredo X .

Motor Hurricane 4 2.0 L Turbo: De serie a partir de la versión Laredo Altitude y niveles superiores. En materia de desempeño todoterreno, la plataforma entrega métricas de referencia dentro del segmento:

Cifras de desempeño: Despeje del suelo de 11,4 pulgadas (28,9 cm), ángulo de entrada de 36 grados, ángulo ventral de 24,4 grados, ángulo de salida de 30,3 grados y una capacidad de remolque máxima de 6.200 libras (2.812 kg).