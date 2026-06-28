Nuevo FIAT 500 Hybrid Dolcevita: edición limitada cabrio con etiqueta ECO

El nuevo Fiat 500 adopta un esquema de propulsión de baja cilindrada orientado a reducir el gasto de combustible en el tránsito de las grandes ciudades.

Fiat expande la oferta de su modelo urbano más representativo mediante la introducción del nuevo FIAT 500 Hybrid Dolcevita. Esta serie especial de producción limitada se incorpora al catálogo comercial de la marca con el propósito de aportar un nivel superior de exclusividad y sofisticación a la gama del nuevo 500 Hybrid.

El modelo se comercializa de forma exclusiva bajo la fisonomía de carrocería Cabrio, una decisión que da continuidad a la estirpe de vehículos descapotables que signaron la trayectoria de este automóvil desde su debut original en el año 1957. El diseño exterior se caracteriza por la incorporación de carcasas de espejos retrovisores con tratamiento cromado, la presencia de la insignia metálica "Dolcevita" en los paneles laterales y rines de aleación ligera de 16 pulgadas con terminación diamantada.

El componente principal de su planteo estético es una capota confeccionada en tela de tono azul, combinada con ópticas principales con tecnología Full LED que modernizan la visual del vehículo.

FIAT 500 Hybrid Dolcevita FIAT Interior refinado y equipamiento tecnológico En la cabina, el habitáculo del FIAT 500 Dolcevita combina texturas de corte clásico con herramientas digitales orientadas a la conectividad diaria:

Diseño de butacas: Los asientos reciben una confección mixta que entrelaza tela con entramado tipo "Pata de Gallo" y revestimientos con efecto piel, sumando el emblema clásico «500» bordado en los respaldos.

Multimedia y confort: La consola central incorpora un receptor de radio digital DAB gestionado a través de una pantalla táctil de 10,25 pulgadas , complementado con un sistema de climatización automática para la cabina.

Asistencias operativas: La dotación de serie suma sensores de estacionamiento en el sector trasero, sensores automáticos para la activación de los limpiaparabrisas ante la presencia de lluvia y un esquema de mandos funcionales pensado para simplificar las maniobras en ciudad. Eficiencia urbana: Motorización Hybrid y etiqueta ECO En sintonía con las políticas corporativas orientadas hacia el desarrollo de soluciones de transporte de bajo impacto ambiental, el nuevo modelo adopta una planta motriz con tecnología Hybrid. Este sistema de propulsión fue calibrado para optimizar los índices de consumo de combustible y reducir el volumen de emisiones contaminantes en los trayectos urbanos de corta y mediana distancia.