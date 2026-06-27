El Mercedes-Benz AMG GT 43 ya está disponible en Argentina

Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina , anuncia el inicio de la comercialización del nuevo Mercedes-AMG GT 43. Este modelo se incorpora a la familia de deportivos premium de la marca, ofreciendo una experiencia de conducción dinámica.

Equipado con un potente motor turbo de 2,0 litros y cuatro cilindros en línea (M139), el GT 43 incorpora tecnología derivada directamente del automovilismo deportivo. Gracias a su turbocompresor de doble entrada con regulación electrónica, el vehículo ofrece una respuesta enérgica desde el margen inferior de revoluciones. Además, cuenta con un alternador arrancador integrado que asiste al motor de combustión con hasta 10 kW y 150 Nm (MHEV).

El vehículo se destaca por la combinación de un ligero motor de cuatro cilindros en el eje delantero, la propulsión trasera y la distribución del peso convierten al Mercedes-Benz GT 43 Coupé en un vehículo especialmente ágil, con un comportamiento muy dinámico y orientado al placer de conducción.

La tecnología de 48 voltios también permite funciones híbridas como la marcha por inercia y la recuperación de energía, y mejora el confort porque las transiciones entre las funciones de arranque-parada y de marcha por inercia son prácticamente imperceptibles para los ocupantes.

Este conjunto mecánico desarrolla una potencia de 421 HP y un par máximo de 500 Nm, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,6 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 280 km/h.

Performance y tecnología de Mercedes-Benz AMG

El principio de funcionamiento del turbocompresor eléctrico se basa en una tecnología que también utiliza el equipo Mercedes-AMG PETRONAS F1. Un motor eléctrico estrecho, integrado directamente en el eje del turbocompresor, acelera la rueda del compresor antes de que el flujo de gases de escape asuma el accionamiento convencional. De esta manera, mejora la respuesta del motor desde el ralentí y en toda la gama de revoluciones.

La electrificación del turbocompresor permite un mayor par a bajas velocidades, aumenta la agilidad y optimiza la capacidad de acelerar desde parado. Incluso cuando el conductor suelta el acelerador o frena, la tecnología mantiene la presión de sobrealimentación para ofrecer una respuesta continua y directa.

El cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G utiliza un embrague bañado en aceite en lugar del convertidor de par. Esta solución reduce el peso, optimiza la respuesta a las órdenes del acelerador y permite cambios y reducciones múltiples rápidas. Además, incorpora función de doble embrague en los programas Sport y Sport+, junto con RACE START para una aceleración óptima desde parado.

Paquete AMG DYNAMIC PLUS

El paquete suma componentes de altas prestaciones pensados para optimizar la dinámica: los soportes dinámicos del motor AMG ajustan su rigidez según la situación de conducción; el diferencial autoblocante AMG del eje trasero distribuye la potencia de forma rápida y precisa; y el programa RACE ofrece una respuesta más instantánea del motor y una respuesta más directa del pedal del acelerador.

El perfil aerodinámico activo de carbono, desarrollado por AMG, se extiende automáticamente hacia abajo unos 40 milímetros a partir de los 80 km/h, según el programa de conducción seleccionado. Así genera un efecto Venturi que ayuda a “aspirar” el vehículo hacia la calzada y reduce la elevación del eje delantero.

Diseño AMG y aerodinámica

El interior y exterior del GT 43 reflejan el lujo moderno y la deportividad de la marca a través de sus llantas de aleación AMG de 20" y un sistema de frenos de alto rendimiento con discos compuestos. En el habitáculo, destacan los asientos deportivos multicontorno tapizados en cuero napa, junto al volante AMG Performance también en napa.

El diseño exterior del AMG GT 43 se diferencia del resto de la familia AMG en diversos detalles. Se destaca el paragolpes delantero de nuevo diseño, con grandes entradas de aire en toda la anchura del vehículo; los pasos de rueda más estrechos; el ancho de vía reducido, que acentúa su carácter elegante; y los embellecedores dobles redondos del escape, ubicados a izquierda y derecha en la vista trasera.

Entre los rasgos característicos de la carrocería del AMG GT se destacan la larga distancia entre ejes, los voladizos cortos, el largo capó, el habitáculo atrasado con un parabrisas muy inclinado y una zaga poderosa. Estas proporciones típicas de un GT refuerzan su presencia deportiva y dinámica.

El sistema de control activo del aire AIRPANEL mejora la aerodinámica mediante lamas horizontales ubicadas detrás de la entrada de aire superior, que se abren o cierran electrónicamente según la necesidad de refrigeración. Además, el alerón trasero extensible cambia de posición a partir de los 80 km/h para optimizar la estabilidad de conducción o reducir la resistencia al aire.

Mercedes-Benz AMG GT 43: Interior, conectividad y confort

La consola central se prolonga hasta la zona inferior del cuadro de instrumentos. El centro funcional y visual es la pantalla táctil multimedia de 11,9 pulgadas. El formato vertical ofrece claras ventajas, especialmente para la navegación, así como una mayor libertad ergonómica. El sistema de infoentretenimiento MBUX (Mercedes-Benz User Experience) es de uso intuitivo y capaz de aprender. Ofrece amplios contenidos específicos de AMG en cinco estilos de visualización. Algunos elementos del menú exclusivos como "AMG Performance" o "AMG TRACK PACE" subrayan el carácter deportivo del modelo.

La tecnología está presente con el sistema multimedia MBUX, que incluye navegación por disco duro, realidad aumentada e integración para smartphone vía Apple CarPlay y Android Auto. Además, el modelo cuenta con techo panorámico, sistema de sonido Burmester Surround e iluminación de ambiente. En materia de seguridad avanzada, incorpora el asistente DISTRONIC PLUS, sistema PRE-SAFE, cámara de 360 y la protección integral GUARD 360 Plus.

El interior combina geometría analógica y digital en un concepto que los diseñadores denominan “hiperanálogo”: fusión entre la geometría analógica tradicional y la tecnología digital. Así lo ejemplifica el cuadro de instrumentos completamente digital, integrado en una cubierta tridimensional, con vistas principales personalizables y una arquitectura del tablero orientada claramente al conductor.

Mercedes-Benz AMG 43 GT: Tren de rodaje y frenos

El AMG GT 43 está equipado con un tren de rodaje AMG con suspensión delantera multibrazo y componentes de aluminio forjado en los ejes delantero y trasero, una solución pensada para reducir masas no suspendidas y mejorar la dinámica lateral, la estabilidad a altas velocidades y la precisión de respuesta ante baches, vientos cruzados o cambios en el coeficiente de rozamiento.

El sistema de frenos compuestos de alto rendimiento AMG monta discos ventilados y perforados de 390 x 36 mm adelante, con pinzas fijas de seis pistones, y discos de 360 x 26 mm atrás, con pinzas flotantes de un pistón. Esta configuración favorece distancias de frenado cortas, respuesta precisa y alta estabilidad incluso bajo exigencias elevadas.

Precio público sugerido: 229.900 dólares.