Nissan renovó este SUV en un particular mercado: estas son sus características

El Nissan X-Trail 2026 ya está a la venta en los concesionarios de la marca de toda Australia. Desde su lanzamiento local en 2001, el SUV ha acumulado más de 330.000 ventas y es uno de los modelos más populares de Nissan Australia .

La gama actualizada X-TRAIL MY26 cuenta con mejoras de diseño, características tecnológicas avanzadas y un aumento en los intervalos de servicio, lo que aumenta el atractivo que lo ha convertido en un modelo destacado en el competitivo segmento de SUV medianos de Australia.

Para el modelo 2026 , el X-TRAIL presenta un diseño frontal y trasero renovado, llantas de 18 y 19 pulgadas actualizadas en algunas versiones, materiales y acabados interiores mejorados, y la incorporación de la tecnología Nissan Connected Car Services ( CCS 1.0) en toda la gama. Todas las versiones ahora también ofrecen una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas y Apple Car Play y Android Auto inalámbricos de serie.

La gama X-TRAIL MY26 muestra la última filosofía de diseño de Nissan , con una nueva fascia distintiva con una parrilla V-Motion evolucionada, un parachoques delantero rediseñado y nuevas firmas de iluminación LED, que se combinan con un parachoques trasero actualizado y nuevos diseños de ruedas de 18 y 19 pulgadas en grados selectos para crear una presencia más premium y segura en la carretera.

Dos nuevas opciones de color exterior, "Azul Océano Profundo" y "Blanco Everest", se unen a la paleta, mientras que la nueva combinación de colores interior, "Castaño", se añade para la versión Ti-L, sustituyendo al Tan. En todas las variantes con interior negro, la parte superior del tablero y las molduras de las puertas cambian de marrón a negro, realzando la sensación de cohesión del habitáculo.

Características del Nissan X-Trail 2026

Los clientes del Nissan X-TRAIL MY26 también disfrutarán de un diseño de volante renovado y un interior mejorado con detalles en cuero genuino ( en el ST-L de gama media), que reemplaza el tapizado de cuero sintético anterior. Los pasajeros delanteros del ST-L ahora disfrutan de ajuste eléctrico de 10 posiciones en los asientos, incluyendo soporte lumbar de 2 posiciones, a juego con el asiento del conductor y que reemplaza el ajuste manual anterior.

La introducción de Connected Car Services como equipamiento estándar representa un avance tecnológico significativo para la gama Nissan X-TRAIL MY26, ofreciendo capacidades integrales de control y monitorización remota del vehículo.

El sistema ofrece funciones como arranque remoto del motor en el derivado Ti-L, informes sobre el estado del vehículo, notificaciones de robo/intrusión y alertas de mantenimiento, todo ello gestionado a través de una aplicación dedicada para teléfonos inteligentes.

Los clientes que seleccionen el nivel de entrada ST ahora también disfrutarán de una pantalla táctil de 12,3 pulgadas (anteriormente 8 pulgadas) con compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay .

A partir del nivel ST-L y superiores, el X-TRAIL actualizado también cuenta con tecnología 3D Around View Monitor mejorada , que permite a los clientes rotar virtualmente el vehículo o seleccionar entre 8 vistas de cámara diferentes para mejorar el estacionamiento y las maniobras en espacios reducidos.

Qué motor tiene la Nissan X-Trail 2026

El X-TRAIL MY26 sigue ofreciendo la innovadora tecnología e-POWER de Nissan, que ofrece un híbrido reinventado con un motor 100 % eléctrico sin necesidad de enchufarlo. Este sistema optimizado mantiene el funcionamiento suave y silencioso, y la respuesta de aceleración instantánea que han hecho popular a e-POWER entre las familias australianas.

Las variantes e-POWER disponibles cuentan con el avanzado sistema de tracción integral e-4ORCE, que combina los beneficios del motor eléctrico con una distribución inteligente del par para lograr una mejor tracción y estabilidad en diversas condiciones de conducción australianas.

Equipamiento de seguridad

El Nissan X-TRAIL MY26 mantiene su completo paquete Safety Shield 360, con versiones de ST a L y superiores que se benefician de ProPilot con Asistente de Mantenimiento de Carril para una mayor confianza al conducir en carretera. El modelo actualizado sigue ofreciendo características como el Control de Crucero Inteligente, Frenado de Emergencia Frontal con función de cruce y Alerta de Ángulo Muerto con Intervención .

Las características de conveniencia, como el portón trasero eléctrico manos libres (en los modelos Ti y Ti-L), la carga inalámbrica y el control de clima de doble zona (con control de tres zonas en el modelo Ti-L), garantizan que el X-TRAIL continúe satisfaciendo las necesidades prácticas de las ocupadas familias australianas.

Estructura de la gama de Nissan X-Trail 2026

El X-TRAIL MY26 estará disponible en las versiones ST, ST-L, Ti y Ti-L, con motor de combustión interna convencional y e-POWER e-4ORCE. La gama sigue ofreciendo configuraciones de cinco y siete plazas para adaptarse a las diferentes necesidades familiares.