Menos de 40.000 dólares: Kia anunció los precios de este nuevo SUV

Kia anunció en el mercado estadounidense el precio del Niro EV 2026 , un SUV o crossover compacto totalmente eléctrico que ofrece un diseño moderno, un rendimiento tecnológico avanzado y funcionalidad para el día a día. Con una combinación de autonomía real, sistemas avanzados de asistencia al conductor y un interior cuidado, el Niro EV continúa redefiniendo las expectativas de los conductores en un vehículo eléctrico accesible.

Disponible en dos versiones (Wind y Wave), el Niro EV 2026 ofrece carga rápida y una experiencia premium tanto por dentro como por fuera. Su audaz diseño exterior, su espacioso interior y sus avanzadas funciones de asistencia al conductor lo convierten en una opción excepcional para quienes buscan un vehículo electrificado.

El Kia Niro EV modelo 2026 se presenta en las versiones WIND y WAVE , compartiendo la mayoría de sus características técnicas. A continuación se detallan las especificaciones oficiales del vehículo según la información proporcionada.

El 2026 Kia Niro EV está equipado con un motor eléctrico que entrega una potencia máxima de 204 HP entre 6.000 y 9.000 rpm . El torque alcanza 255 Nm y todo va a las ruedas delanteras.

Ambas versiones incorporan una batería de iones de litio (LIB) . El sistema funciona a 358 V , con una capacidad de 180.9 Ah y una potencia total de 64.8 kWh (358 V) .

El Kia Niro EV 2026 presenta las siguientes dimensiones:

Longitud total: 4,420 mm

Ancho total: 1,825 mm

Altura total: 1,570 mm

Distancia entre ejes: 2,720 mm

Chasis y Suspensión del Kia Niro EV

El chasis cuenta con suspensión delantera tipo McPherson y suspensión trasera Multi-Link, tanto en la versión WIND como en la WAVE.

A su vez, el sistema de frenos incorpora un Integrated Electric Booster (IEB), con frenos de disco ventilado delanteros y disco sólido traseros. El freno de estacionamiento es de tipo eléctrico (EPB).

Ruedas y Neumáticos

Ambas versiones utilizan llantas de aleación de 17 pulgadas, con neumáticos P215/55R17.

Precios del Kia Niro EV