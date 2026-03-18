DS N°7: así es el nuevo SUV "de primera clase"

DS N°7 continúa y moderniza la fórmula ganadora de DS 7, una posición en el corazón del segmento premium de los SUV compactos con características dignas de la categoría superior (desde la comodidad y el espacio interior hasta el baúl) manteniendo las dimensiones perfectamente adecuadas para el uso diario.

Su ancho de 1,90 metros y altura de 1,63 permanecen sin cambios, mientras que su longitud, aumentada a 4,66 metros, sigue la tendencia del mercado aumentando ligeramente. Esta diferencia total de 7 cm respecto a su predecesor corresponde esencialmente a una extensión de 5 cm en la distancia entre ejes, que alcanza los 2,79 metros, beneficiando la arquitectura y el espacio para pasajeros del coche.

Las proporciones equilibradas de DS N°7 le otorgan una silueta elegante y dinámica. La cintura, que visualmente extiende las ventanillas hacia el alerón trasero, enfatiza la sensación de potencia sugerida por la línea de hombros bajo el panel lateral negro brillante. El diámetro de las ruedas alcanza ahora los 740 mm, aumentando aún más su impacto visual con ruedas de hasta 21 pulgadas.

DS N°7 es el resultado de un sutil equilibrio entre eficiencia aerodinámica y optimización del espacio interior. Inspirado en el concepto DS AERO SPORT LOUNGE, la elegante curvatura de su techo, que se alarga mediante un alerón en la parte superior del portón, permite un 0.26 Cx mientras ofrece un espacio cómodo para la cabeza de los pasajeros traseros. Como en DS 7 , y a pesar de la instalación de una batería bajo el suelo de las versiones eléctricas, los ocupantes disfrutan de un amplio espacio para las piernas y una excelente visibilidad hacia el exterior gracias a la gran superficie acristalada.

En comparación con la DS 7 , las puertas traseras se alargan para aumentar la superficie de las ventanillas laterales en un 30% y el techo panorámico opcional se agranda en un 40%.

Esta nueva generación del SUV consolida una de las principales fortalezas del producto de la marca premium de Stellantis: un baúl generoso adaptado a todos los usos de un SUV versátil. Ofrece hasta 560 litros dependiendo del tren motriz y del equipo de audio (500 litros en la configuración mínima AWD con subwoofer).

Su distribución interior, con su geometría convencional, simplifica instantáneamente la comprensión del espacio disponible. Como estándar, DS N°7 está equipada con un suelo del baúl de dos posiciones para obtener una superficie plana cuando los respaldos 40/20/40 del asiento trasero están rebatidos.

Incluso con el suelo en posición baja, el cable modo 3 que viene con las versiones E-TENSE 100% eléctricas sigue teniendo su lugar bajo la zona de carga para liberar espacio para el equipaje. A pesar de la curvatura aerodinámica del techo, los ingenieros de DS Automobiles lograron mantener la altura de carga y el ancho de DS 7 entre los pasos de rueda moviendo las bisagras del portón hacia delante, manteniendo así la facilidad de uso diario.

En la parte delantera, DS N°7 incorpora la nueva firma luminosa de la marca inaugurada por DS N°8: la DS LIGHT BLADE, con su característica forma de V y reconocible desde lejos, se combina con la parrilla iluminada de la DS LUMINASCREEN. En la parte trasera, la hoja vertical de la DS LIGHT BLADE también es reconocible a distancia, de día y de noche, y contribuye al rendimiento aerodinámico al dirigir limpiamente el flujo de aire.

DS N°7 puede personalizarse con un tono diferenciador en negro intenso o con un color bitono extendido sobre el capó. Hay seis tonalidades disponibles, incluyendo uno nuevo "VERDE SEDA" junto con GRIS PALLADIUM, AZUL TOPACIO, BLANCO ALABASTRO, CRYSTAL PEARL y NEGRO PERLA. El diámetro de las ruedas es ahora de hasta 740 mm, lo que mejora aún más el impacto visual con ruedas de hasta 21 pulgadas.

DS N°7 (2)

DS N°7, alcance y eficiencia récord

El DS N°7 E-TENSE, 100% eléctrico, tiene una autonomía récord para un SUV con hasta 740 km en el ciclo combinado WLTP para la versión FWD de larga autonomía. Esta autonomía se basa en una batería de 97,2 kWh fabricada en Francia y en un enfoque integral de eficiencia. La aerodinámica excepcionalmente cuidadosa, representada por un 0,26 Cx y un SCx de 0,69, permite recorrer más de 450 km en autopista a velocidades legales (es decir, una velocidad media de 120 km/h). Con DS N°7 E-TENSE, el conductor para cuando quiere, ya no cuando la tecnología lo dicta.

Equipada con la misma batería y tracción total, la versión E-TENSE AWD LONG RANGE afirma una autonomía de hasta 679 km en el ciclo combinado WLTP. La oferta eléctrica se completa con la versión E-TENSE FWD equipada con una batería de 73,7 kWh que ofrece hasta 543 km de autonomía en el ciclo combinado WLTP.

La carga rápida es otro pilar de la libertad de uso en viajes largos: DS N°7 E-TENSE puede cargar entre un 20% y un 80% en 27 minutos (31 minutos para la batería de 73,7 kWh) con preacondicionamiento térmico de la batería. Esto se activa automáticamente si se establece un destino en la navegación, o manualmente a través de la pantalla central.

La potencia de carga se mantiene en 160 kW entre el 20% y el 55% del nivel de carga, lo que permite recuperar 190 km de autonomía en 10 minutos. La función PLUG & CHARGE, que permite que un ciclo de carga se active automáticamente cuando el coche está conectado a una estación de carga rápida en corriente continua, también ayuda a optimizar los tiempos de inactividad.

La gestión de energía se potencia mediante frenado regenerativo de tres etapas, que puede ajustarse mediante las levas detrás del volante. Se complementa con la función ONE PEDAL MODE, que maximiza la recuperación de energía liberando presión sobre el pedal del acelerador. En este modo, el pedal de freno solo se utiliza en frenadas bruscas.

DS N°7 E-TENSE cuenta con un cargador a bordo de 11 kW según las especificaciones PALLAS, ÉTOILE y LA PREMIÈRE y ofrece un cargador opcional de 22 kW.

DS N°7, la opción multienergía, ya sea 100% eléctrica o híbrida autorrecargable

DS N°7 E-TENSE presenta tres motorizaciones 100% eléctricas disponibles con la misma cantidad de potencia: 230 HP para la versión FWD, 245 HP para la versión FWD LONG RANGE y 350 HP para la versión AWD LONG RANGE. Este último combina dos motores eléctricos con tracción total para garantizar una tracción óptima en todas las circunstancias.

Todos estos trenes motrices tienen una función de sobrealimentación, proporcionando un breve aumento de potencia. La versión E-TENSE FWD puede entregar temporalmente hasta 260 HP, mientras que la versión E-TENSE FWD LONG RANGE alcanza los 280 HP. DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE aumenta su potencia a 375 HP en estas condiciones. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos, una demostración de dinamismo controlado donde la potencia se entrega de forma progresiva y lineal, siempre en beneficio del confort y bienestar de los ocupantes.

También disponible desde el lanzamiento, DS N°7 HYBRID ofrece 145 HP y tiene las emisiones de CO2 más bajas entre sus competidores directos, entre 121 y 127 g/km. El consumo de combustible es de 5,4 l/100 km. DS N°7 HYBRID combina un motor de gasolina turboalimentado de tres cilindros y 1,2 litros con un motor eléctrico de 21 kW (28 CV), integrado directamente en la caja automática de seis velocidades y doble embrague.

Esta arquitectura permite, tanto en uso urbano como suburbano, conducir hasta el 50% del tiempo total en modo 100% eléctrico. El sistema híbrido autocargable recupera la energía generada durante las fases de desaceleración y frenado para alimentar la batería, sin necesidad de carga externa. Versátil y eficiente, este motor es una respuesta relevante para todos los usos diarios.