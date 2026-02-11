DS 7 renueva su propuesta de lujo francés en el mercado Premium argentino

De la innovación y la inspiración artesana nacen sus vehículos de serie, verdaderos concentrados de experiencia y saber hacer excepcional, materiales nobles y acabados de Alta Costura. Cada modelo de DS refleja la expresión personal de un estilo incomparable, un placer innovador y una comodidad única.

Actualmente, la marca caracterizada por su savoir-faire francés continúa redefiniendo los estándares del segmento premium e invita a probar el DS 7 , un vehículo que combina eficiencia, rendimiento y un diseño distintivo.

El DS 7 es un éxito indiscutido en el mercado argentino donde se consolidó entre los modelos más vendidos del mercado Premium con sus dos versiones de motorización.

El DS 7 PALLAS , inspirado en el exclusivo galardón Palace otorgado a los hoteles de lujo, se destaca por una ambientación premium con materiales de la más alta calidad y un diseño inspirado en la arquitectura parisina. Su insignia especial evoca el icónico Eje Histórico de París, reflejando la herencia y el savoir-faire de DS Automobiles.

Incorpora un motor turbo de 215 HP asociado a una transmisión automática de ocho marchas. En el interior se destaca un sistema de audio FOCAL Electra con 14 parlantes que garantiza una experiencia sonora envolvente. A esto se suma el reloj analógico firmado por B.R.M, especialmente diseñado para el vehículo, el sistema de iluminación DS Pixel LED Vision 100% LED y el paquete DS Drive Assist, que habilita funciones de conducción semiautónoma.

Por otra parte, el DS 7 híbrido enchufable se posicionó como una de las opciones más avanzadas en el mercado. Gracias a la experiencia de DS Performance en la Fórmula E y su optimización energética, se consolida como la opción ideal para quienes buscan innovación y distinción en cada viaje. Esta versión combina un sistema híbrido enchufable de 300 HP con tracción integral, ofreciendo una autonomía eléctrica de hasta 63 kilómetros en ciclo urbano (WLTP). Esta variante también integra el sistema de audio FOCAL Electra de 14 altavoces, DS Pixel LED Vision y DS Drive Assist, conjugando altas prestaciones con eficiencia energética y confort premium.

Qué precio tiene el DS 7

A partir de febrero, la gama DS 7 presenta nuevos precios sugeridos al público en sus dos versiones disponibles en el mercado argentino:

• DS 7 PALLAS : USD 52.500

• DS 7 Híbrido enchufable: USD 72.000