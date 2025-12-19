DS PERFORMANCE Line: DS Automobiles lanza una edición limitada inspirada en la Fórmula E

Desde 2015, DS Automobiles ha estado capitalizando su compromiso con la Fórmula E , perfeccionando su experiencia técnica. Hoy en día, este conocimiento se refleja en la nueva Edición Limitada DS PERFORMANCE Line . A partir del 10 de diciembre, DS Automobiles abre los pedidos de DS PERFORMANCE Line .

Disponible en DS 3, Nº4 y DS 7 , esta Edición Limitada destaca por un nivel de equipamiento superior al del acabado PALLAS y contará con unas cuotas excepcionalmente atractivas. A partir de febrero de 2026, esta Edición Limitada estará en las exposiciones en los DS STORE de la Marca.

“Inspirada en la decoración distintiva de nuestro DS E-TENSE FE25, la edición limitada DS PERFORMANCE Line encarna el espíritu de DS Automobiles: una sutil combinación de refinamiento, comodidad y tecnología. Refleja nuestra exigencia de centrarnos en el detalle y nuestro deseo de dar vida, en la carretera, la elegancia y el rendimiento que nos impulsan en pista", señaló Xavier PEUGEOT , CEO de DS Automobiles.

La edición limitada destaca la experiencia de DS Automobiles mediante un diseño exterior e interior contundente, realzado por materiales y acabados exclusivos como el Alcántara .

Esta edición exclusiva se distingue por sus características en dorado satinado o negro brillante que se aplican a diferentes partes de los autos , como insignias, letras, cubiertas de retrovisores y tapa-bujes. El interior, revestido de Alcántara combinado con otros detalles exclusivos, encarna la combinación de estilo, comodidad y tecnología.

Además, DS Automobiles, pionero en la integración de ChatGPT, está dando un nuevo paso adelante con el desarrollo del reconocimiento de voz incorporado en DS IRIS SYSTEM. Este ahora está mejorado con la función Últimas Noticias, que permite a la inteligencia artificial responder preguntas instantáneamente sobre temas actuales (cultura, eventos deportivos o internacionales). Esta nueva función estará disponible a partir de diciembre de 2025 en todas las gamas DS 3, N°4 y DS 7 ya equipadas con el sistema DS IRIS.

Su aspecto dinámico es evidente a primera vista: el acabado exclusivo en el pilar C recoge el motivo de Fórmula E, con una insignia especial en el capó. Los espejos retrovisores en color dorado satinado, la parrilla negra con insignia dorada y el techo bitono negro de serie enfatizan su elegancia.

Equipamiento de serie destacado:

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de VISION 360º y detector de ángulo muerto.

Llantas de aleación OSLO de 17 pulgadas (negras) con centros dorados.

Asientos de tela Mithy con Alcántara y asientos delanteros calefactables.

Salpicadero y paneles de las puertas con costuras en Alcántara color MARRÓN "TERRE DE CASSEL".

Está disponible en dos motores: 100% eléctrico E-TENSE e HÍBRIDO, y seis colores, incluyendo el nuevo Cashmere. Precios: DS 3 DS PERFORMANCE Line HYBRID 145: 36.150€ PVP. DS 3 DS PERFORMANCE Line E-TENSE 100% eléctrico: 43.450€ PVP.

Nº4 Edición Limitada DS PERFORMANCE Line

El N°4 inaugura un nuevo frontal espectacular, directamente inspirado en el Concept-Car DS E-TENSE PERFORMANCE.

En su versión DS PERFORMANCE Line, el carácter deportivo se expresa con emblemas en el capó, tapa-bujes y cubiertas de los retrovisores en dorado satinado. El interior cuenta con asientos, salpicadero y paneles de puertas revestidos de Alcántara negro.

Equipamiento de serie destacado:

DS IRIS System con navegación conectada y la función Últimas Noticias con ChatGPT.

Llantas de aleación MINNEAPOLIS de 19 pulgadas (negras) para las versiones HÍBRIDA, HÍBRIDA ENCHUFABLE y DIÉSEL, o llantas ZURICH para el E-TENSE.

Lunas laterales laminadas acústicas.

Está disponible con tres motorizaciones: 100% Eléctrico (E-TENSE) con 213 CV y hasta 450 km de autonomía, Híbrido autorrecargable e Híbrido enchufable 225. El motor diésel estará disponible a partir de enero de 2026. Precios: N°4 DS PERFORMANCE Line HYBRID 145: 40.300€ PVP. N°4 DS PERFORMANCE Line E-TENSE 100% eléctrico: 47.100€ PVP. N°4 DS PERFORMANCE Line HÍBRIDO ENCHUFABLE 225: 47.100€ PVP.

DS 7 Edición Limitada DS PERFORMANCE Line

Un SUV imponente y elegante, diseñado para largos viajes. En su versión DS PERFORMANCE Line, confirma su carácter con: emblema en el capó, parrilla negra con insignia DS dorada satinada, el número “7” también en dorado satinado en el portón, y cubiertas doradas de los retrovisores.

Equipamiento de serie destacado:

DS DRIVE ASSIST que incluye control de conducción adaptativa con función Stop&Go y Asistente de posicionamiento de carril.

VISIÓN 360º con cámara digital delantera y trasera HD.

Portón trasero motorizado con apertura manos libres.

Llantas de aleación SILVERSTONE de 19 pulgadas (negras) con tapas centrales en dorado satinado.

Asientos de Alcántara negro intenso.

Precio: DS 7 DS PERFORMANCE Line BlueHDi 130 Automática: 50.150€ PVP.