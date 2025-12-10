Toyota presenta el GR GT: el sucesor del LFA con motor V8 híbrido que supera los 650 CV

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) presentó hoy en un estreno mundial sus dos nuevos modelos insignia en desarrollo: el GR GT y el GR GT3 . Estos prototipos encarnan la filosofía de TGR de construir vehículos cada vez mejores derivados de la competición, siguiendo los pasos de leyendas como el Toyota 2000GT y el Lexus LFA.

El desarrollo de ambos modelos se llevó a cabo bajo un enfoque de "unidad de equipo", liderado por el Presidente de TMC, Akio Toyoda , en colaboración con pilotos profesionales y amateurs. La metodología se centró en un principio clave: el desarrollo centrado en el conductor, escuchando y satisfaciendo las necesidades de la persona al volante.

El GR GT fue concebido como un auto de carreras optimizado para su uso en carreteras convencionales. Uno de sus principales objetivos fue lograr un sentido de unidad entre vehículo y conductor, permitiendo una interacción constante.

Está equipado con un sistema híbrido que combina un motor V8 biturbo de 4.0 litros de nuevo desarrollo (el primero de Toyota en un vehículo de producción) y un motor eléctrico integrado en la transmisión.

El motor V8 se presenta en configuración "Hot V", con ambos turbocompresores ubicados en el centro de la V, lo que contribuye a un diseño más compacto y ligero, y mejora la respuesta al reducir el turbolag.

Toyota presenta el GR GT Toyota presenta el GR GT Toyota

El desarrollo del GR GT se enfocó en tres elementos fundamentales para garantizar un rendimiento excepcional y una alta controlabilidad:

Centro de Gravedad Bajo: Se logró reduciendo la altura total del vehículo y optimizando la colocación de componentes pesados, como el motor V8 y la transmisión.

Peso Reducido con Alta Rigidez: Esto se consiguió con el uso del primer chasis totalmente de aluminio de Toyota en el GR GT. Además, la carrocería incorpora paneles de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP).

Rendimiento Aerodinámico: Se adoptó un enfoque inverso para el diseño exterior: primero se estableció el rendimiento aerodinámico ideal y luego los diseñadores trabajaron con los ingenieros para lograr una estética que respaldara la función, priorizando el flujo de aire y la refrigeración.

Toyota presenta el GR GT Toyota presenta el GR GT Toyota

Transmisión y Distribución

El tren motriz utiliza una configuración de transeje con motor delantero y transmisión longitudinal en el eje trasero, lo que resulta en una distribución de peso optimizada de 45:55 delantero-trasero.

La caja de cambios es una automática de ocho velocidades de nuevo desarrollo, que utiliza un embrague de arranque húmedo en lugar de un convertidor de par. Esta transmisión ofrece una respuesta inmediata, cercana a la de un cambio manual, y permite controlar los cambios incluso en modo automático.

El GR GT3: Enfocado en la Victoria

El GR GT3, el auto de carreras basado en el GR GT, comparte los mismos tres elementos clave de ingeniería. Cumple con las especificaciones de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) GT3 y está orientado a ser el vehículo elegido por aquellos que aspiran a la victoria en cada carrera, siendo a la vez fácil de conducir para todo tipo de pilotos.

TGR está preparando un sistema de soporte óptimo para los clientes que compitan con el GR GT3.

Toyota presenta el GR GT Toyota presenta el GR GT Toyota

Desarrollo y Lanzamiento

El desarrollo de estos modelos ha utilizado metodologías avanzadas, como el uso de simuladores de conducción desde el inicio del proyecto. Además, se realizaron extensas pruebas en circuitos de renombre mundial como Fuji Speedway y Nürburgring, así como en carreteras públicas.

TGR continúa el desarrollo del GR GT y GR GT3 con miras a su lanzamiento a lo largo de 2027.