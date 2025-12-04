Kait: Nissan reveló un nuevo SUV en la región

La producción de este nuevo SUV de Nissan arranca en el Complejo Industrial de la marca en Resende, en el estado de Río de Janeiro, Brasil.

Con un diseño expresivo, gran amplitud y avanzada tecnología, así como un tren motriz probado y confiable, el nuevo Nissan Kait llega para ocupar un lugar central en el portafolios de Nissan, así como en la preferencia de los clientes que buscan un SUV moderno, seguro y con la confiablidad de la marca.

El evento de lanzamiento global se realizó con la asistencia de más de 400 invitados en la ciudad de San Paulo. La primera aparición pública de Nissan Kait refuerza la introducción de la última generación de SUVs de la marca en América Latina, que comenzó con el lanzamiento del totalmente nuevo Kicks, así como Nissan Magnite, vehículos que han marcado un antes y un después desde su introducción a la región.

Características del Nissan Kait Nissan Kait Nissan Kait Los clientes en Latinoamérica serán los primeros en conocer este vehículo, cuyas dimensiones lo harán destacar entre los conductores que buscan amplitud, calidad y un buen nivel de equipamiento de seguridad en el segmento, con 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho, una distancia entre ejes de 2,62 metros y una capacidad de baúl de 432 litros.

"El proyecto del Nissan Kait surge de la experiencia global de Nissan en el desarrollo de SUVs que integran soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores latinoamericanos, fortaleciendo nuestra participación en este segmento en crecimiento y altamente competitivo. Estamos orgullosos de fabricar y comercializar este vehículo primero en Brasil y América Latina, y estoy seguro de que conquistará a los clientes de nuestra región al heredar elementos clave de robustez, confiabilidad y calidad de nuestra plataforma más vendida", afirmó Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, durante el evento de presentación global.

Inversión de Nissan en Brasil Nissan Kait es el segundo SUV anunciado como parte de una inversión de $540 millones de dólares que la compañía está realizando para Brasil. Esta inversión permitió actualizar el ya moderno Complejo Industrial de Resende con nueva maquinaria, robots y estaciones de trabajo, además de implementar varios procesos de fabricación nuevos. El lanzamiento del nuevo vehículo también consolida el sitio de producción como un centro de exportación, ya que Nissan Kait será enviado a más de 20 países.