El nuevo Nissan Kait ya llegó a toda la red de concesionarios del país
El nuevo SUV de Nissan ya puede adquirirse en la red oficial de concesionarios y se ofrece con importantes planes de financiación.
Nissan Argentina anuncia que el nuevo Nissan KAIT ya está disponible en toda la red de concesionarios de la marca en el país.
Luego de su presentación oficial realizada en el mes de abril, el modelo inicia una nueva etapa en el mercado local: la llegada a los puntos de venta, donde los clientes ya pueden conocerlo de primera mano, realizar un test drive y acceder a todos los detalles de financiación disponibles.
Con este vehículo, la marca continúa fortaleciendo su presencia en Argentina y amplía su oferta en el segmento SUV, uno de los más competitivos del mercado. El nuevo Nissan KAIT complementa el portafolio de la marca con una alternativa pensada para quienes buscan un vehículo versátil, confiable y funcional para la rutina diaria, los traslados urbanos y los viajes en familia.
Características del Nissan Kait
Pensado para acompañar tanto la rutina urbana como los viajes en familia, el nuevo Nissan KAIT ofrece una experiencia a bordo práctica, confortable y conectada. Con 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 2,62 metros de distancia entre ejes, el modelo se destaca por su espacio interior, pensado para brindar mayor comodidad a los ocupantes en el uso diario. A esto se le suma un baúl con capacidad para 432 litros, un atributo clave para quienes priorizan funcionalidad y versatilidad en sus traslados cotidianos.
En el interior, el modelo incorpora un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas, 100% personalizable, y según la versión ofrece una pantalla multimedia de 9 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de cargador inalámbrico de 15W para celulares.
Versiones, precios y financiación del Nissan Kait
El Nissan KAIT mantiene los precios anunciados durante su lanzamiento en el mercado local en sus tres versiones:
- Sense – $36.500.000
- Advance – $41.500.000
- Exclusive – $46.500.000
A través de CrediNissan, el brazo financiero de la compañía japonesa, los clientes podrán acceder (previo cumplimiento de los requisitos) a una financiación de $24.000.000 en 24 meses, con una tasa del 0%, disponible para las tres versiones.
Se podrá elegir entre cinco colores: blanco, gris plata y gris oscuro.