El nuevo Nissan Kait ya llegó a toda la red de concesionarios del país

Nissan Argentina anuncia que el nuevo Nissan KAIT ya está disponible en toda la red de concesionarios de la marca en el país .

Luego de su presentación oficial realizada en el mes de abril, el modelo inicia una nueva etapa en el mercado local: la llegada a los puntos de venta, donde los clientes ya pueden conocerlo de primera mano, realizar un test drive y acceder a todos los detalles de financiación disponibles.

Con este vehículo, la marca continúa fortaleciendo su presencia en Argentina y amplía su oferta en el segmento SUV , uno de los más competitivos del mercado. El nuevo Nissan KAIT complementa el portafolio de la marca con una alternativa pensada para quienes buscan un vehículo versátil, confiable y funcional para la rutina diaria, los traslados urbanos y los viajes en familia.

Pensado para acompañar tanto la rutina urbana como los viajes en familia, el nuevo Nissan KAIT ofrece una experiencia a bordo práctica, confortable y conectada. Con 4,30 metros de largo, 1,76 metros de ancho y 2,62 metros de distancia entre ejes, el modelo se destaca por su espacio interior, pensado para brindar mayor comodidad a los ocupantes en el uso diario. A esto se le suma un baúl con capacidad para 432 litros , un atributo clave para quienes priorizan funcionalidad y versatilidad en sus traslados cotidianos.

En el interior, el modelo incorpora un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas, 100% personalizable, y según la versión ofrece una pantalla multimedia de 9 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de cargador inalámbrico de 15W para celulares.

Versiones, precios y financiación del Nissan Kait

El Nissan KAIT mantiene los precios anunciados durante su lanzamiento en el mercado local en sus tres versiones:

Sense – $36.500.000

– $36.500.000 Advance – $41.500.000

– $41.500.000 Exclusive – $46.500.000

A través de CrediNissan, el brazo financiero de la compañía japonesa, los clientes podrán acceder (previo cumplimiento de los requisitos) a una financiación de $24.000.000 en 24 meses, con una tasa del 0%, disponible para las tres versiones.

Se podrá elegir entre cinco colores: blanco, gris plata y gris oscuro.