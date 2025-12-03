Toyota presentó un nuevo SUV con más potencia, equipamiento y confort
Las primeras unidades del Toyota bz4X llegarán a España en diciembre de 2025 con una gama disponible en dos niveles de equipamiento.
El Toyota bZ4X fue el primer vehículo 100% eléctrico de batería comercializado de la marca en España, lanzado al mercado en 2022, y sentó las bases del enfoque de la compañía en torno al desarrollo de nuevos SUV eléctricos. Toyota bZ4X ha demostrado ser un éxito comercial, con más de 150. 000 unidades vendidas desde su lanzamiento, lo que lo convierte en el tercer modelo más popular de su segmento en toda Europa.
El nuevo Toyota bZ4X es mucho más que una actualización. Su sistema eléctrico se ha mejorado ampliamente con unas nuevas baterías que generan más potencia, se cargan más rápido y ofrecen una autonomía superior. Para una mayor tranquilidad, el Programa de cuidado de la batería de Toyota garantiza el mantenimiento del 70 % de la capacidad original de la batería durante hasta 1 000 000 km o 10 años de uso del vehículo.
Lanzamiento al mercado y niveles de equipamiento del Toyota bZ4X
Las primeras unidades del nuevo Toyota bZ4X llegarán a España en diciembre de 2025 con dos niveles de equipamiento: Advance y Spirit.
El acabado Advance está disponible con batería de 73,1 kWh con tracción delantera y 224 HP. Adicional al Advance de 2025 equipa llantas de aleación de 18 pulgadas, Faros LED con ajuste dinámico (AHS), portón trasero motorizados, tapicería mixta de tela y cuero sintético asientos delanteros y volante calefactables y Toyota Smart Connect con pantalla de 14 pulgadas e incluye un cargador a bordo de 11 kW.
En la versión superior Spirit, Toyota bZ4X monta la misma capacidad batería, con tracción total y 343 HP. El acabado Spirit equipa llantas de aleación de 20 pulgadas, un retrovisor digital, sistema de Aparcamiento automático, tapicería completa de cuero sintético, asientos delanteros calefactables, ventilables y regulables eléctricamente con memorias predefinidas para el conductor, calefactores radiantes frontales y asientos traseros calefactados, además de techo panorámico, un equipo de sonido JBL de 9 altavoces, tapicería de piel sintética y acabado en pintura bitono e incluye a bordo un cargador de 22 kW para Spirit.
El objetivo de Toyota con el nuevo Toyota bZ4X era ofrecer unos tiempos de carga en corriente continua (CC) más reducidos y un alto rendimiento en un amplio abanico de temperaturas, en particular con mucho frío.
En cuanto a la autonomía, el acabado Advance puede recorrer en ciclo WLTP una distancia de 569 km. Además, en la configuración 4x4, Toyota bZ4X en su acabado Spirit ofrece una autonomía de 468 km y brinda la capacidad de remolcar hasta 1.500 kg, lo que suma una nueva dimensión a su auténtico carácter de todocamino.
Nuevo Toyota bZ4X: rendimiento todoterreno y tracción total
Con las mejoras introducidas en la configuración de la suspensión y la carrocería, el nuevo Toyota bZ4X contará con niveles inferiores de ruido y vibraciones, así como un confort y una dinámica de conducción superiores. Presenta una auténtica conducción todoterreno con X-MODE y Control de agarre (solo para Spirit).
El sistema ofrece al conductor una serie de ajustes X-MODE seleccionables que adaptan el rendimiento del vehículo al circular por barro o nieve y en condiciones todoterreno más duras, usando el Control de agarre, a menos de 10 km/h. Además, las credenciales todoterreno del nuevo Toyota bZ4X también se amplían a una profundidad de vadeo de 500 mm junto con una cámara de visión 360 grados disponible para maniobras precisas y de aparcamiento.
Nuevos Colores del Toyota bZ4X
Toyota bZ4X estará en configuración monotono o bitono dependiendo del acabado. En Advance habrá una paleta de cinco colores destacando dos nuevas incorporaciones: Negro Cosmo y Azul Orión, que se unen al Blanco Perlado, Rojo Emoción y Gris Átomo.
Por último, Spirit tiene disponible tres colores: Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Gris Átomo, todos ellos en carrocería bitono.
Precios y opciones de financiación del Toyota bZ4X
La Red Oficial de Concesionarios de Toyota España ya admite pedidos de la gama completa de Toyota bZ4X 2026, con unos precios que arrancan en el acabado Advance desde 39.500 € o financiando por 300€/mes* en 48 cuotas de 300€ y Última cuota (Valor Futuro Garantizado) de 16.666,94€ con Toyota Easy Plus con 4 años de garantía y mantenimiento incluidos.