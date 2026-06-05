Con Strada y Argo, Fiat mantiene su liderazgo con dos modelos entre los cinco más vendidos del país

Con 49.645 unidades registradas, el segundo mejor resultado de ventas del año, Fiat se mantiene como líder del mercado en mayo. Este mes, la marca también posicionó dos modelos entre los cinco más vendidos del país: Strada continúa en primer lugar con 15.394 unidades vendidas, mientras que el Argo se ubicó en quinto lugar con 8.274 unidades.

Al igual que Fiat , ambos modelos también registraron su segundo mejor resultado de ventas del año en mayo.

En mayo, Fiat también destacó en el segmento de los hatchbacks. Juntos, el Argo y el Mobi vendieron 14.005 unidades, convirtiendo a Fiat en líder de la categoría. Entre las camionetas pick-up, además de la Strada , también destacó la Toro.

Este modelo, que acaba de incorporarse a la gama 2027 como la primera pick-up híbrida ligera producida en Brasil , vendió 4.405 unidades, ocupando el primer lugar en la categoría C-pick-up. En el segmento de las furgonetas, la Fiorino fue el vehículo comercial más vendido, con 3.106 unidades vendidas.

Entre los SUV híbridos del segmento B, Fiat lidera las ventas tanto del mes como del acumulado del año. En mayo, la marca registró 2.401 unidades de los modelos Pulse y Fastback MHEV, mientras que en lo que va del año se vendieron 11.221 unidades de estos modelos.

“Cerramos otro mes con Fiat liderando el mercado, lo que refuerza la confianza del consumidor en la marca y la solidez de nuestra gama de productos. Que el Strada y el Argo se encuentren entre los cinco vehículos más vendidos del país demuestra nuestra capacidad para comprender al consumidor brasileño y ofrecer productos que son un referente en rendimiento, versatilidad y relación calidad-precio”, afirma Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Total acumulado del año de Fiat en Brasil

En lo que va del año, Fiat se mantiene como líder absoluto del mercado con 221.883 unidades vendidas, más de 41.000 unidades por delante de su competidor. La Strada continúa siendo el vehículo más vendido del año con 68.736 unidades, más de 25.000 unidades por delante de su competidor.

Fiat también es líder en ventas en las categorías de pick-ups, hatchbacks y furgonetas. En conjunto, la Strada, la Toro y la Titano vendieron 92.772 unidades en los primeros cinco meses de 2026, mientras que la Argo y la Mobi acumularon 64.639 unidades registradas, ubicándose entre los 10 vehículos más vendidos del país. La Fiorino, la Scudo y la Ducato registraron 13.605 unidades durante el mismo período.

En comparación con el mismo período del año anterior, Fiat también experimentó crecimiento. Con una cuota de mercado del 20,2%, la marca vendió 22.292 unidades más que en mayo de 2025.