Dacia estrena una tecnología 4x4 con la mejor relación precio/producto

El nuevo y polivalente motor hybrid-G 150 4x4 ya está disponible para pedidos en los modelos Dacia Duster y Bigster.

Dacia lanza una nueva tecnología denominada Hybrid-G 150 4x4, que estará disponible en Duster y Bigster. Este híbrido 4x4 bicarburación GLP combina rendimiento y versatilidad y está disponible en los acabados Expression y Extreme de Duster a partir de 27.790 euros y en Bigster se propone a partir de 30.890 euros. Las primeras entregas se realizarán en la primavera de 2026.

La batería de iones de litio de 48 V y 0,84 kWh, combinada con el motor eléctrico conectado a las ruedas traseras, permite diferentes periodos de conducción en modo totalmente eléctrico.

En ciclo urbano, Duster y Bigster hybrid-G 150 4x4 pueden funcionar en modo totalmente eléctrico hasta en un 60% del tiempo. Duster hybrid-G 150 4x4 y Bigster hybrid-G 150 4x4 ofrecen unos consumos y unas emisiones de CO controlados, a partir de 7,2 l/100 km (GLP) y 5,9 l/100 km (gasolina) para Duster, con unas emisiones de CO a partir de 117 g/km (GLP) y 134 g/km (gasolina). Bigster, por su parte, ofrece cifras de consumo a partir de 7,1 l/100 km (GLP) y 5,8 l/100 km (gasolina), con emisiones de CO a partir de 115 g/km (GLP) y 132 g/km (gasolina).

Este motor está acoplado a una caja de cambios automática: una caja de cambios de doble embrague de 6 velocidades con levas en el volante para el motor térmico y de dos velocidades para el motor eléctrico, siendo el conjunto desconectable.

Como oferta única en el mercado, este híbrido 4x4 bifuel permite acceder al ahorro generado por el GLP, el coste de uso se reduce un 30% y bajan las emisiones de CO2 (-20 g en comparación con la actual oferta 4x4 mecánica). Con sus dos depósitos de 50 litros para gasolina y 50 litros para GLP, la autonomía supera los 1.500 kilómetros (ciclo WLTP, para Duster) sin necesidad de repostar.