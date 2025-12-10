Lexus anticipa el regreso de uno de sus deportivos más icónicos

Lexus ha presentado hoy el estreno mundial del LFA Concept , como un estudio para un vehículo deportivo eléctrico de batería (BEV). Nacido de la firme convicción del presidente de Toyota Motor Corporation (TMC), Akio Toyoda, ahora el Lexus LFA Concept es un modelo de auto deportivo 100% eléctrico que se está desarrollando.

Siguiendo los pasos del Lexus LFA , el Lexus LFA Concept encarna el principio "Shikinen Sengu" de la marca, por el cual, las técnicas y habilidades se transmiten por parte de los veteranos en la fabricación de automóviles a una generación más joven para que puedan ser aprendidas y evolucionar. Mientras busca tanto el rendimiento de conducción como la excelencia en el diseño, Lexus trabaja en un esfuerzo "de un solo equipo" para crear un auto deportivo BEV que supere las expectativas de sus clientes.

Lexus pretende seguir afrontando los desafíos del futuro de la fabricación de automóviles, mediante tecnologías electrificadas cada vez más refinadas y técnicas, junto con las habilidades heredadas.

El Lexus LFA Concept es un modelo conceptual de auto deportivo de nueva generación que manifiesta el "Shikinen Sengu" de la marca. Centrada en los tres elementos clave: un bajo centro de gravedad, un reducido peso con alta rigidez y la búsqueda del rendimiento aerodinámico, explora un potencial que es único de los eléctricos de batería (BEV).

De hecho, Lexus comenzó con elementos como un chasis completamente de aluminio, ligero y de alta rigidez y una posición de conducción ideal que mejora la sensación de unidad entre el auto y el conductor. Lexus , líder en electrificación de vehículos, ha dado forma a un auto deportivo apto para la era de la electrificación, con el deseo de brindar placer al volante y demostrar el potencial de los autos deportivos eléctricos (BEV). Así, esta búsqueda de una configuración óptima para BEV ha dado lugar a una fusión de alto rendimiento de conducción, y a un diseño atemporal que perdurará en la próxima generación.

El nombre del modelo «LFA» no está vinculado a vehículos propulsados por motores de combustión interna. Simboliza un vehículo que encarna tecnologías que sus ingenieros deberían preservar y transmitir a la siguiente generación. Del pasado al futuro: el Lexus LFA Concept es un testimonio de cómo Lexus está preservando y transmitiendo el valor de los coches deportivos y el conocimiento en fabricación de autos para que puedan conservarse y evolucionar.

Cómo es el habitáculo del Lexus LFA Concept

El habitáculo inmersivo ofrece una posición de conducción perfecta, mejorando la sensación de unidad entre coche y conductor para ofrecer un placer de conducción sin precedentes.

El interior ha sido diseñado con sencillez, utilizando componentes funcionales distribuidos alrededor del conductor y generando una sensación de anticipación. Asimismo, el volante ha sido diseñado para uso en deportivos, eliminando la necesidad de cambiar la posición de las manos al girar, mientras que la disposición de los interruptores permite el funcionamiento táctil para un control intuitivo del vehículo. En conjunto, el enfoque minimalista combina el atractivo del diseño mecánico con un espacio interior sencillo para crear un entorno inmersivo y único.

Lexus LFA Concept

El Lexus LFA Concept es un modelo conceptual de coche deportivo BEV, cuyo exterior e interior fueron presentados como el «Lexus Sport Concept» en la Monterey Car Week y en el Japan Mobility Show de 2025. Ahora se anuncia de nuevo con especificaciones parciales y un nuevo nombre.