Jeep anuncia descuentos y entrega inmediata en estos SUV

Jeep, marca sinónimo de libertad, autenticidad y aventura, lanza la campaña y promoción minorista en Brasil llamada “Last Chance Jeep”, que ofrece descuentos y condiciones únicas para los modelos Renegade Altitude, Compass Sport y Commander Longitude 2026.

Se trata de descuentos de hasta 26.000 reales con entrega inmediata y un valor de intercambio premium para quien quiera asegurar su Jeep en estas fiestas.

Entre los modelos más destacados se encuentra el Renegade Altitude, con un precio de 145.190 reales, ahora disponible por 122.990 reales al contado (un descuento total de 22.200 reales). Ícono de la marca y un éxito comercial en el país, el Renegade es el único SUV compacto del mercado que ofrece alto rendimiento, tecnología y un diseño único y atemporal en su segmento.

Jeep Compass Jeep Compass Los descuentos en los SUV de Jeep El Compass Sport 2026, un modelo que combina alto desempeño, tecnología, seguridad y capacidad todoterreno inigualable en su categoría, se puede adquirir por 146.990 reales al contado (un descuento total de 24.500 reales), con opciones de financiación especiales disponibles.

El nuevo Jeep Commander Longitude, SUV de siete plazas y referencia en sofisticación y tecnología, está rebajado de R$ 224.290 a R$ 197.990 al contado (descuento total de R$ 26.300).