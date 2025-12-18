Fórmula 1: El equipo Audi Revolut F1 revela su nombre y logotipo

El equipo Audi Revolut F1 ha revelado su nombre y logotipo oficiales, y anunció que su lanzamiento global tendrá lugar en Berlín el 20 de enero de 2026 . Este hito marca un paso significativo para el equipo Audi Revolut F1 de cara a su incorporación al Campeonato Mundial de Fórmula Uno en 2026.

El nombre y el logotipo del equipo unen a Audi F1 y a la fintech global Revolut, tras la confirmación de la colaboración en julio de 2025.

La alianza con Revolut es un pilar estratégico de la identidad del equipo. Como fintech global, Revolut comparte la ambición de innovar, alcanzar el máximo rendimiento y conectar con un público diverso e internacional. Esta colaboración va más allá del patrocinio tradicional:

Nikolay Storonsky , CEO y cofundador de Revolut, afirmó: “Revolut y Audi se unen en la Fórmula 1 con la ambición global de desafiar el statu quo y una obsesión compartida por la excelencia en ingeniería. El nombre y el logotipo de Audi Revolut F1 Team son los primeros símbolos de esta poderosa alianza que acelerará el crecimiento global de Revolut”.

Operaciones del Equipo: La alianza también se extiende a áreas clave de las operaciones del equipo Audi Revolut F1, como la integración de Revolut Business en sus operaciones financieras y de Revolut Pay en su tienda online para una experiencia de pago fluida.

Interacción con Aficionados: Creará nuevas formas de interacción mediante activaciones, acceso a carreras y beneficios exclusivos en la app para los usuarios de Revolut.

Por primera vez, el equipo Audi Revolut F1 presentará su identidad completa en su lanzamiento en Berlín el 20 de enero. El evento mostrará los pilares fundamentales de la marca: claridad, inteligencia técnica y emoción.

Un punto central del lanzamiento es la presentación oficial de la imagen de competición completa del auto para 2026, tras la presentación del Audi R26 Concept en noviembre. A menos de 50 días de la primera carrera, el equipo mostrará cómo la identidad visual definirá su temporada de debut y plasmará los principios de diseño de Audi en una presencia impactante en la parrilla de salida de la Fórmula 1.

Audi R26 Concept Audi R26 Concept Audi

Consolidación del Proyecto y Futura Estructura

Como parte de la formación del equipo Audi Revolut F1, Sauber Motorsport AG pasará a llamarse Audi Motorsport AG. El Centro Tecnológico del equipo en Bicester, Reino Unido, también pasará a llamarse Audi Motorsport Technology Centre UK. La compañía honra su pasado conservando el nombre de Sauber Holding AG y Sauber Technologies AG.

Gernot Döllner, CEO de AUDI AG, señaló: “La presentación del nombre y el logotipo de Audi Revolut F1 Team marca otro hito importante en nuestro camino hacia la cima del automovilismo. Ambos confieren a nuestra ambición una identidad clara, reflejando una visión sólida y un espíritu innovador”.

Audi R26 Concept Audi R26 Concept Audi

Mattia Binotto, Director del Proyecto Audi F1, agregó: “Este anuncio da nombre y rostro al increíble trabajo que está realizando el equipo. El lanzamiento en Berlín será el primer momento en que nos uniremos como colectivo e invitaremos a nuestra afición global a unirse a nosotros antes de nuestro debut en 2026”.