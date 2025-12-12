Se lanza el nuevo Fiat Pulse Abarth "Stranger Things": una edición limitada del SUV

Fiat presentó en Argentina el Pulse Abarth "Stranger Things". Construido sobre la base de la versión “Abarth”, esta serie especial combina el ADN deportivo y desafiante del escorpión con una estética que evoca la atmósfera misteriosa y ochentosa del universo de Hawkins.

Pensadas únicamente para quienes se atreven a cruzar al otro lado del mundo, cada unidad del nuevo Fiat Pulse Abarth Stranger Things lleva consigo una chapa identificatoria exclusiva, que no sólo certifica su autenticidad, sino que también refuerza su carácter de colección.

A su vez, cada unidad cuenta con una placa especial en el motor que convierte a este modelo en una pieza única dentro del universo Fiat.

Fiat Pulse Abarth Stranger Things Características del Fiat Pulse Abarth Stranger Things En esta oportunidad, el primer SUV de la marca del escorpión en el mundo conserva su motor turbo T270 que le permite alcanzar los 100 km/h en 8,5 segundos y una velocidad máxima de 210 km/h, así como otras de sus cualidades técnicas, para darle lugar a un rediseño exclusivo. Los cambios en su diseño exterior remiten a la reconocida cinematografía potenciando el espíritu deportivo de Abarth. Uno de ellos es la adopción del decal lateral que simula las garras del monstruo icónico de la serie, el Demogorgon.

Además, la versión color Negro Vulcano incorpora en color rojo las tomas de aire, el skid plate y los espejos laterales. Por su parte, la versión color Rojo Montecarlo tiene todos estos mismos ítems en color negro brillante. Como si esto fuera poco, todas las unidades cuentan con una serigrafía en los vidrios que tiene easter eggs ocultos relacionados con la trama de Stranger Things.