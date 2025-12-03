El concept de Fiat que anticipa el diseño de sus próximos modelos

Fiat , líder en el mercado brasileño por quinto año consecutivo, estuvo presente en el Salón del Automóvil de San Pablo. En un espacio de 500 m2, el público pudo descubrir las innovaciones de la marca y vivir experiencias inmersivas con los productos de la marca de Stellantis.

La pieza estrella de la marca en el Salón del Automóvil de este año en Brasil es el Fiat Concept Dolce Camper , un innovador concept car que encarna la visión de la marca sobre el futuro del diseño y la movilidad. Icónico, disruptivo y en sintonía con el espíritu de la época, el Camper combina un diseño audaz con líneas limpias y llama la atención por su volumen. Con elementos impactantes, este concept car es un aventurero nato, desarrollado para explorar nuevos territorios. Con colores y texturas inspirados en el bioma del Cerrado, el Dolce Camper conecta a la perfección la innovación con la naturaleza.

Entre las atracciones, destaca el Abarth 600e Scorpionissima, el modelo más potente de la marca, con 280 HP y 345 Nm de par. Desarrollado por Stellantis Motorsport y probado en bancos de pruebas de Fórmula E, este auto combina electrificación y rendimiento, acelerando de 0 a 100 km/h en tan solo 5,85 segundos. Su diseño combina elementos clásicos de Abarth, como el 850 TC, con referencias al mundo de los videojuegos, destacando por su exclusivo color Hypnotic Purple, que refuerza su identidad audaz y moderna.

Otra atracción es el Abarth Fastback 2026, el SUV Coupé deportivo que presenta una imagen renovada con una parrilla rediseñada, un parachoques robusto y un interior sofisticado, con asientos rediseñados que lucen el nombre Abarth bordado junto con un diseño de escorpión y costuras rojas. Los visitantes también pueden experimentar el sonido del motor, característico del ADN de Abarth, a través de auriculares disponibles en el tótem junto al vehículo. Además, Fiat presenta el Abarth Pulse Edición Especial Stranger Things y un nuevo Buzzmodel, desarrollado especialmente para la feria, que ofrece una experiencia inmersiva inspirada en la serie.

El stand de Fiat también celebra el éxito de sus camionetas pick-up (Strada, Toro y Titano), consolidando su liderazgo en este segmento en Brasil con la presentación de dos modelos de moda: la Strada Pipeline y la Titano Black by Mopar. El espacio también cuenta con demostraciones interactivas de capacidad de carga, tiendas oficiales Fiatwear y Abarthwear, activaciones de inteligencia artificial y un panel LED con una cuenta regresiva para el 50º aniversario de Fiat Brasil. Para completar la experiencia, el público podrá realizar pruebas de manejo en modelos como la Titano Ranch y las versiones Abarth de los SUV Pulse y Fastback.

Concept Fiat Dolce Camper

Para Fiat, presentar prototipos en el Salón del Automóvil de San Pablo es una tradición que refleja la visión de futuro de la marca. Esto viene ocurriendo desde 2006, con la presentación del FCC Adventure, seguido del FCC 2 y el revolucionario Fiat Mio, culminando con el FCC 4, un prototipo que daría origen al aclamado Toro y, más recientemente, al Fastback Concept, presentado en la última edición del Salón del Automóvil de São Paulo en 2018, que introdujo y dio origen al reconocido SUV Coupé de la marca.

Este año, como siempre, el gran destaque de Fiat para el Salón del Automóvil de San Pablo es una vez más un concept car, esta vez el Dolce Camper, un coche que presenta una nueva era en el diseño de Fiat, con líneas más limpias y geométricas, que al mismo tiempo consigue ser disruptivo e icónico, conectado al espíritu de la época.

La filosofía de la nueva Dolce Camper se basa en la funcionalidad sin sacrificar la diversión. El modelo destaca por su diseño audaz, con un portaequipajes que comienza antes del parabrisas y continúa por todo el techo hasta la parte trasera del vehículo.

Fiat Dolce Camper (1) Fiat Dolce Camper Concept

Más allá de sus audaces proporciones, uno de los elementos de inspiración es el lenguaje digital. Con el Pixel Design, el coche define claramente el territorio moderno del nuevo sello de diseño de la marca. La tradición también está presente en este concepto; los diseñadores de Fiat se inspiraron en uno de los mayores símbolos de la industria automotriz, la icónica fábrica de Lingotto en Turín, famosa por su pista de pruebas en la azotea. Elementos llamativos de esta fábrica influyeron en la creación del nuevo lenguaje de diseño, como la forma ovalada de la pista, que aparece en varios detalles del coche, como el salpicadero y los asientos.

Los colores y texturas se inspiran en el bioma brasileño. El color predominante del coche se inspiró en el Cerrado, y elementos como la aroeira, la palmera burití y el café se utilizaron en la composición de la paleta del coche exhibido en el Salón del Automóvil, creando una conexión con Brasil, que siempre es una inspiración para Fiat.

Diseñado sobre una plataforma multienergía, el Dolce Camper puede equiparse con motores eléctricos, híbridos y de combustión interna. Además, su concepto se caracteriza por el uso eficiente del espacio, materiales sostenibles y características distintivas.