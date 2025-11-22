Así es el FIAT Pulse Abarth Stranger Things, la edición que homenajea a Eleven en 111 unidades

FIAT se convierte en licenciatario oficial de la serie Stranger Things y presenta una edición limitada del Pulse Abarth con 111 unidades.

FIAT anunció su alianza oficial con la serie Stranger Things, una de las producciones más exitosas de Netflix a nivel global, y para celebrarlo lanzó una edición especial del Pulse Abarth Stranger Things, un modelo que rinde homenaje al universo del Mundo del Revés y a sus personajes icónicos.

La marca italiana se une así con una de las producciones televisivas más influyentes de la última década para ofrecer un vehículo con identidad propia, dirigido especialmente a los seguidores de la serie y a quienes buscan una propuesta deportiva distinta dentro del segmento.

Diseño exclusivo inspirado en el “Mundo del Revés” La edición limitada presenta detalles visuales especiales tanto en el exterior como en la cabina, reforzando la estética oscura, misteriosa y marcada por el suspenso que caracteriza a Stranger Things. Aunque FIAT aún no divulgó el listado completo de elementos diferenciadores, la marca anticipó que serán distintivos en emblemas, terminaciones y detalles temáticos inspirados en la serie.

Fiat Pulse Abarth Stranger Things Fiat Pulse Abarth Stranger Things Motor turbo Stellantis T270: 173 CV y prestaciones deportivas Bajo el capot, el Pulse Abarth Stranger Things incorpora el motor turbo T270 de Stellantis, de 1.3 litros, capaz de entregar:

173 caballos de fuerza (hp)

198 lb-pie de torque La mecánica está asociada a una caja automática AISIN de 6 velocidades, con modo manual secuencial, orientada al manejo deportivo. Según datos oficiales, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 215 km/h.