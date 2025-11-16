Toyota presentó la Tacoma 2026: cuál es su precio

La Toyota Tacoma llega al modelo 2026 lista para continuar su legado como la camioneta pick-up mediana más vendida en Estados Unidos durante más de dos décadas. Las novedades de este año incluyen un logotipo frontal negro en las versiones TRD Off-Road, TRD Sport y TRD Pre-Runner y nuevas llantas de 18 pulgadas.

La gama se amplía con la introducción del nuevo color Heritage Blue y el llamativo color Wave Maker, exclusivo de la TRD Pro. Asimismo, el enganche de remolque ahora viene de serie en los modelos SR XtraCab, lo que aumenta la versatilidad y capacidad de la Tacoma .

La Tacoma ofrece dos potentes opciones de motor para satisfacer las necesidades de cada conductor. El sistema de propulsión híbrido i-FORCE MAX, disponible como opción, ofrece una potencia de 326 caballos de fuerza y 630 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Por otra parte, el motor turboalimentado i-FORCE de 2.4 litros, estándar en el mercado, ofrece una potencia de hasta 278 caballos de fuerza y 430 Nm de torque. Para los puristas de la conducción, una transmisión manual inteligente de seis velocidades con sincronización de revoluciones y sistema anti-calado está disponible en algunos modelos i-FORCE.

Para quienes buscan una verdadera capacidad todoterreno, la versión Trailhunter eleva la legendaria robustez de la Tacoma . Equipada exclusivamente con el sistema de propulsión híbrido i-FORCE MAX y disponible con caja de 5 o 6 pies, la Trailhunter incorpora componentes todoterreno de primera calidad, como amortiguadores monotubo forjados Old Man Emu de 2,5 pulgadas con depósitos auxiliares traseros, una toma de aire de perfil bajo y montaje alto, neumáticos Goodyear Rugged-Terrain de 33 pulgadas sobre llantas de 18 pulgadas color bronce, y detalles exteriores distintivos como faros antiniebla LED RIGID Industries con color seleccionable y una parrilla "TOYOTA" color bronce con barra de luz LED integrada.

La suspensión TRD Pro, inspirada en la Baja y exclusiva del i-FORCE MAX y los asientos delanteros IsoDynamic Performance, incorpora un innovador sistema de amortiguadores de aire sobre aceite para reducir el movimiento de la carrocería y estabilizar la cabeza y el cuello en terrenos irregulares.

La Tacoma TRD Pro también incluye amortiguadores ajustables FOX QS3 con ajuste TRD y depósitos remotos traseros, una toma de aire de alto rendimiento TRD, neumáticos Goodyear de 33 pulgadas con llantas de aleación negras de 18 pulgadas y opciones de pintura bitono.

Las opciones de transmisión de la Tacoma incluyen tracción en dos ruedas (2WD), tracción en las cuatro ruedas conectable (4WD) y tracción en las cuatro ruedas permanente (4WD). La mayoría de los modelos i-FORCE MAX vienen de serie con tracción en las cuatro ruedas, mientras que las versiones Limited cuentan con tracción en las cuatro ruedas permanente y diferencial central con bloqueo electrónico. La suave suspensión variable adaptativa (AVS) ahora es de serie en todos los modelos Limited, brindando una conducción refinada en cualquier superficie.

Se espera que la Tacoma 2026 llegue a los concesionarios Toyota en diciembre, con un precio sugerido a partir de 32.145 dólares. Se prevé que la versión TRD Pro en color Wave Maker llegue a los concesionarios en marzo de 2026.