El BYD Dolphin Surf redefine la seguridad de los urbanos eléctricos

El BYD Dolphin Surf no es solo el vehículo eficiente y accesible que ha conseguido liderar las ventas de vehículos eléctricos en el mercado español durante el mes de octubre con 847 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 84,9%, también es un referente tanto seguridad activa como pasiva.

Distinguido como “World Urban Car of the Year 2025” por los World Car Awards y considerado como una de “Las mejores invenciones de 2025” en la prestigiosa lista de TIME, el Dolphin Surf también ha sido recientemente evaluado por la organización independiente Euro NCAP, obteniendo la máxima calificación en la prueba, con cinco estrellas y situándose como el coche más seguro del segmento A; con niveles de protección que normalmente son propios de vehículos de segmentos superiores.

Construido sobre la e-Platform 3.0 de BYD y con una estructura fabricada en un 68,2% con acero de alta resistencia, el Dolphin Surf ha logrado sorprender en las pruebas de seguridad más exigentes y convertirse en la referencia absoluta de su categoría.

Los resultados de Euro NCAP reflejan la capacidad del BYD Dolphin Surf para proteger a todos los ocupantes en situaciones de impacto. Con un 82% en las pruebas de protección para adultos, el habitáculo mantiene su integridad incluso en colisiones frontales y laterales severas, superando en un 12% al segundo mejor clasificado de su categoría. Este dato no solo lo sitúa a la cabeza de su segmento, también le permite superar a la mayoría de modelos del segmento B e incluso muchos del segmento C.

En cuanto a la protección de ocupantes infantiles, el Dolphin Surf alcanza un 86%, un valor excepcional para un vehículo urbano que supera en un 5% al segundo mejor clasificado de su segmento y volviendo a superar a varios modelos del segmento B y C. La seguridad de los más pequeños se garantiza tanto en sillas traseras infantiles como en sistemas de retención integrados, proporcionando confianza total a las familias o usuarios que utilizan el coche a diario.

Los excelentes resultados se extienden también a las pruebas de protección a usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y motociclistas. Con un 76%, el modelo urbano 100% eléctrico de BYD también es la referencia de su categoría, superando en un 6% al segundo mejor clasificado del segmento A.

Gracias a un diseño de carrocería pensado para absorber impactos y minimizar lesiones, junto con la incorporación de sistemas de asistencia avanzada, el Dolphin Surf demuestra que un coche urbano puede proteger tanto a quienes van dentro como a quienes circulan alrededor.

La Blade Battery de BYD: un elemento clave en la seguridad del Dolphin Surf

Uno de los elementos clave para conseguir los excelentes resultados del Dolphin Surf en las pruebas de seguridad de Euro NCAP es la Blade Battery, desarrollada íntegramente por BYD y presente en toda la gama de vehículos enchufables de la marca.

Esta batería no sólo almacena energía, sino que forma parte activa de la estructura del vehículo. Gracias a su diseño en forma de “cuchilla”, cada celda funciona como un refuerzo estructural, aumentando la rigidez torsional del chasis y distribuyendo las fuerzas de impacto en caso de colisión.

La seguridad del Dolphin Surf no solo se limita a proteger a los ocupantes ante un accidente: su conjunto de asistentes avanzados a la conducción (ADAS) está diseñado para prevenirlos al detectar cualquier riesgo de que se produzcan.

El frenado automático de emergencia (AEB) detecta peatones, ciclistas y vehículos, reaccionando con precisión incluso en situaciones de tráfico urbano complejo. El asistente de mantenimiento de carril y la monitorización del conductor ayudan a reducir riesgos derivados de la fatiga o distracciones, mientras que el reconocimiento de señales de tráfico mantiene informado al conductor y contribuye a una conducción más segura.

Todos estos sistemas, examinados en las pruebas de seguridad de Euro NCAP, han demostrado ser también una referencia en su categoría con un 77% de efectividad, una cifra que vuelve a superar a la conseguida por muchos modelos de segmentos superiores.